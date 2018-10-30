شاهد: القاهرة ثاني أسوأ مدينة كبيرة في العالم تلوثا

قالت منظمة الصحة العالمية إن القاهرة هي ثاني أكثر مدينة كبيرة في العالم تلوثا، بينما تكافح مصر لتطبيق خطة لمواجهة "السحابة السوداء".
القصة
- تعمل الحكومة المصرية جاهدة على برنامج حكومي يتكفل بدفع أموال للتجار بغية شراء قش الأرز من المزارعين في نهاية الحصاد في مكافحة معدلات التلوث المرتفعة، التي تعد واحدة من أقبح ملامح القاهرة.
- تطبق الحكومة عدة مبادرات لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
- من أكبر العوامل المؤدية إلى وجود تلك الطبقة الكثيفة من الضباب الدخاني إحراق المزارعين قش الأرز سنويا في ظل افتقارهم لأي سبيل آخر للتخلص منه.
- محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة يقول إن الطفرة الصناعية في مصر تسهم كذلك أيضا في التلوث.
- تعقد منظمة الصحة العالمية أول مؤتمر عالمي لها بشأن تلوث الهواء في جنيف هذا الأسبوع.