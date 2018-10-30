ترمب: نعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته تعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين أو مهاجرين غير شرعيين.
التفاصيل:
- ترمب كشف في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي أنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذا الأمر.
- الرئيس الأمريكي قال خلال المقابلة "إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي… إننا في الطريق إلى ذلك وسيحدث بأمر تنفيذي".
- ترمب أضاف: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص، ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".
- من المتوقع أن تثير تصريحات الرئيس الأمريكي الجدل بشأن ما إذا كان لديه الصلاحية لإصدار هذا الأمر التنفيذي.
- الموقع نقل عن خبراء في الهجرة والدستور قولهم إن بمقدور الرئيس الأمريكي تغيير حق الحصول على الجنسية بالميلاد عن طريق إصدار أمر تنفيذي.
- في حال أصدر ترمب الأمر التنفيذي، سيكون الباب مفتوحا أمام جدل قانوني ودستوري بشأن التعديل 14 للدستور الأمريكي الذي ينص على أن كل الذين ولدوا في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون.
- تمت الموافقة على التعديل 14 للدستور الأمريكي عام 1868 ويتعلق بحقوق منح الجنسية الأمريكية وحماية الحريات من ضمن أشياء أخرى.
- لم يطبق التعديل 14 للدستور حتى الستينيات من القرن العشرين على المهاجرين المؤقتين أو غير الشرعيين.
- حسب دراسة صدرت عام 2016، تم تسجيل 370 ألف حالة ولادة لأطفال لمهاجرين غير شرعيين بين عامي 1980 و2006.
- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما سابقا بمنح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لمهاجرين يقيمون بشكل شرعي على الأراضي الأمريكية.
- خلافا لما قاله ترمب، تمنح العديد من الدول، مثل كندا والمكسيك، الجنسية لمن يولدون بها.