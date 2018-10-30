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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: نعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
30/10/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته تعمل على إنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين أو مهاجرين غير شرعيين.

التفاصيل:
  • ترمب كشف في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي أنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذا الأمر.
  • الرئيس الأمريكي قال خلال المقابلة "إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي… إننا في الطريق إلى ذلك وسيحدث بأمر تنفيذي".
  • ترمب أضاف: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص، ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".
  • من المتوقع أن تثير تصريحات الرئيس الأمريكي الجدل بشأن ما إذا كان لديه الصلاحية لإصدار هذا الأمر التنفيذي.
  • الموقع نقل عن خبراء في الهجرة والدستور قولهم إن بمقدور الرئيس الأمريكي تغيير حق الحصول على الجنسية بالميلاد عن طريق إصدار أمر تنفيذي.
  • في حال أصدر ترمب الأمر التنفيذي، سيكون الباب مفتوحا أمام جدل قانوني ودستوري بشأن التعديل 14 للدستور الأمريكي الذي ينص على أن كل الذين ولدوا في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون.
  • تمت الموافقة على التعديل 14 للدستور الأمريكي عام 1868 ويتعلق بحقوق منح الجنسية الأمريكية وحماية الحريات من ضمن أشياء أخرى.
  • لم يطبق التعديل 14 للدستور حتى الستينيات من القرن العشرين على المهاجرين المؤقتين أو غير الشرعيين.
  • حسب دراسة صدرت عام 2016، تم تسجيل 370 ألف حالة ولادة لأطفال لمهاجرين غير شرعيين بين عامي 1980 و2006.
  • أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما سابقا بمنح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لمهاجرين يقيمون بشكل شرعي على الأراضي الأمريكية.
  • خلافا لما قاله ترمب، تمنح العديد من الدول، مثل كندا والمكسيك، الجنسية لمن يولدون بها.
المصدر : أكسيوس + وكالة الأنباء الألمانية
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