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سياسة|السعودية

بيان للقنصلية السعودية بعد العثور على جثتي سعوديتين في نيويورك

بيان القنصلية السعودية في نيويورك
بيان القنصلية السعودية في نيويورك
30/10/2018

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك بياناً بشأن العثور على جثتي سعوديتين في نهر هدسون بنيويورك.

التفاصيل:
  • القنصلية قالت إنها تتابع الحادثة للوقوف على الحقائق، مشيرة إلى أنها أصدرت البيان "تصحيحا لملابسات الحديث بدون تحري الدقة".
  • جاء في البيان الذي نشرته القنصلية على حسابها على تويتر "القنصلية العامة للمملكة في نيويورك تؤكد أنها والجهات المعنية في كل من السلطات المحلية، ووزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، تقوم بمتابعة مستمرة ومتواصلة للوقوف على الحقائق".
  • أشار البيان إلى أنه لم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.
  •  البيان قال إن القنصلية "قامت على الفور بتعيين محامٍ من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، وستقوم بإيضاح أهم المستجدات فور ورودها".
  • تم العثور على جثتي شقيقتين، 16 و22 عاما، ملتصقتين سويا بشريط لاصق عند منطقة الخصر والقدم في نهر هدسون الخميس الماضي.
  • القنصلية قالت إن الجثتين تعودان لطالبتين كانتا برفقة أخيهما في مدينة واشنطن.
المصدر : تويتر + وكالة الأنباء الألمانية
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