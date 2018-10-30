بعد 11 عاما من إلغائه: "التجنيد الإجباري" أمام البرلمان المغربي

قدمت الحكومة المغربية، الاثنين، مشروع "التجنيد الإجباري"، أمام أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بعد 11 عاما من إلغائه.

وفي 20 من أغسطس/آب الماضي، قال بيان صادر عن الحكومة إن "المشروع تم إعداده تنفيذا لتعليمات،العاهل المغربي الملك محمد السادس". مشيرا إلى أنه "يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا". بعد إلغائها عام 2007.

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