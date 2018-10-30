باحثان أمريكيان: ابن سلمان هو صدام حسين القادم

وصف باحثان أمريكيان، في تقرير لمجلة فورين بوليسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه سيكون "صدام حسين" القادم.

ودعا الباحثان رايان كوستلو، مدير السياسات في المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، وسينا توسي، الباحث بالمجلس الولايات المتحدة إلى عدم تكرار خطئها عندما احتضنت صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي لمجرد معارضته لإيران.

أبرز ما جاء في التقرير: