المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو لدور دولي في قضية خاشقجي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه (الثلاثاء) إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز ما ورد في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

يجب مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يجب على السعودية الكشف عن مكان جثة خاشقجي.

فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق في "جريمة سافرة مثيرة للصدمة" وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

كانت باشليه قد دعت إلى رفع الحصانة عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين السعوديين المحتمل تورطهم في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. كما أكدت المفوضة الأممية على ضرورة الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي واحتمال قتله خارج نطاق القانون.

تصريحات باشليه جاءت بعد ساعات من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يجب "حل جريمة قتل خاشقجي ولا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما".

أبرز تصريحات أردوغان الثلاثاء:

علينا حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما.

النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي.

النائب العام التركي أبلغ نظيره السعودي أنه من الممكن محاكمة المشتبه بضلوعهم في القضية ومجموعهم 18 شخصا في تركيا.

يجب على المسؤولين السعوديين الكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي يقولون إنه ضالع في اختفاء خاشقجي.

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