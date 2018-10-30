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سياسة

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل

عقدت أعمال المجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة من حركة حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين
عقدت أعمال المجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة من حركة حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين
29/10/2018

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الإثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

أبرز ما ورد في بيان المجلس:
  • تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
  • وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.
  • المجلس المركزي خول الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
  • المجلس حمل حركة "حماس" مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم توقيعها.
  • المجلس رفض المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
  • التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • التأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها.
  • اعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءً من المشكلة وليست جزءا من الحل.
  • التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
  • رفض الابتزاز الأمريكي، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي.
خلفية:

المجلس المركزي هو ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية.

المجلس عُقدت اجتماعاته وسط مقاطعة من فصائل معارضة أبرزها حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. 

المصدر : وكالات
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