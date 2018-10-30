"إف بي آي" يحقق في محاولة افتراء على مولر

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد حاولوا تشويه سمعة المحقق الخاص روبرت مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

القصة:

قال بيتر كار، المتحدث باسم مولر: "علمنا الأسبوع الماضي بأن نساء تلقين أموالا لسوق اتهامات كاذبة بحق المدعي الخاص، وطلبنا فورا من إف بي آي إجراء تحقيق.

صحيفة "ذي هيل" ذكرت أنها تلقت، على غرار وسائل إعلام أمريكية أخرى، اتصالا من امرأة ادعت أنها عملت مع روبرت مولر في سبعينيات القرن الفائت.

المرأة قالت في رسالة بريد إلكتروني لوسائل الإعلام إن رجلا عرض عليها عشرين ألف دولار لاتهام المحقق بالاعتداء الجنسي عليها.

المرأة ذكرت من دون أن تكشف هويتها أن هذا الشخص قال إنه يتعاون مع مقدم البرامج الإذاعية اليميني المتطرف جاك بورمان.

بورمان زعم في 20 أكتوبر/تشرين أول عبر موقع فيسبوك أنه يملك معلومات خطيرة عن المحقق مولر، واتهم مولر بإدمان الكحول وقال إنه في حوزته سبع شهادات من نساء اعتدى عليهن القاضي في الأعوام الأربعين الأخيرة.

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