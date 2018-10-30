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سياسة|الولايات المتحدة

"إف بي آي" يحقق في محاولة افتراء على مولر

المحقق الخاص روبرت مولر
المحقق الخاص روبرت مولر
30/10/2018

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد حاولوا تشويه سمعة المحقق الخاص روبرت مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

القصة:
  • قال بيتر كار، المتحدث باسم مولر: "علمنا الأسبوع الماضي بأن نساء تلقين أموالا لسوق اتهامات كاذبة بحق المدعي الخاص، وطلبنا فورا من إف بي آي إجراء تحقيق.    
  • صحيفة "ذي هيل" ذكرت أنها تلقت، على غرار وسائل إعلام أمريكية أخرى، اتصالا من امرأة ادعت أنها عملت مع روبرت مولر في سبعينيات القرن الفائت.
  • المرأة قالت في رسالة بريد إلكتروني لوسائل الإعلام إن رجلا عرض عليها عشرين ألف دولار لاتهام المحقق بالاعتداء الجنسي عليها.
  • المرأة ذكرت من دون أن تكشف هويتها أن هذا الشخص قال إنه يتعاون مع مقدم البرامج الإذاعية اليميني المتطرف جاك بورمان.
  • بورمان زعم في 20 أكتوبر/تشرين أول عبر موقع فيسبوك أنه يملك معلومات خطيرة عن المحقق مولر، واتهم مولر بإدمان الكحول وقال إنه في حوزته سبع شهادات من نساء اعتدى عليهن القاضي في الأعوام الأربعين الأخيرة.
خلفية:
  • عام 2017 كلفت وزارة العدل الأمريكية مولر، المدير السابق لإف بي آي، بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
  • يثير تحقيق مولر غضب الرئيس الأمريكي، وغرد ترمب مرات عدة موجها الانتقادات لمولر والتحقيق الذي يقوده.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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