إصابة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة بأضرار

تعرضت حاملة الطائرات الروسية الوحيدة لأضرار أثناء خضوعها لعمليات إصلاح شمال البلاد (الثلاثاء).

التفاصيل:

غرق الحوض العائم الذي كان يحمل حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وسقطت رافعة على سطحها، مما أحدث فجوة يصل عرضها إلى خمسة أمتار.

كانت حاملة الطائرات تخضع للإصلاح في واحد من أكبر أحواض السفن العائمة في العالم في مياه خليج كولا قرب من مورمانسك، القريبة من موقع تمركز الأسطول الشمالي الروسي. وكان من المقرر أن تعود إلى الخدمة في عام 2021.

قالت ماريا كوفتون، حاكمة منطقة مورمانسك، في بيان إنه تم إطلاق عملية إنقاذ وجرى إجلاء 71 شخصا بعد أن بدأ الحوض العائم الذي يحمل السفينة في الغرق.

أوضحت كوفتون أنه تم إخراج السفينة الحربية بنجاح من الحوض قبل أن يغرق تماما.

قال المحققون إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث للنظر فيما إذا كان قد تم انتهاك قواعد الأمان.

أوضح المحققون أن شخصا واحدا في عداد المفقودين بينما يُعالج أربعة آخرون من انخفاض حرارة الجسم بعد انتشالهم من المياه شديدة البرودة.

قال أليكسي راخمانوف مدير المؤسسة المتحدة لبناء السفن في روسيا لوكالة تاس للأنباء إن هيكل السفينة وسطحها تضررا برغم أن ما وصفها بالأجزاء شديدة الأهمية في السفينة لم يصبها شيء.

نقلت وكالة انترفاكس عن راخمانوف قوله: "توجد حفرة بعرض أربعة إلى خمسة أمتار. من البديهي أنه عندما تسقط رافعة وزنها 70 طنا على سطح السفينة، يمكن أن تحدث مثل تلك الأضرار. نعتبر الأضرار بسيطة".

خلفية:

شاركت حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف في الحملة العسكرية الروسية في سوريا لدعم النظام السوري حيث قامت طائراتها بتنفيذ ضربات جوية ضد قوات المعارضة المسلحة.