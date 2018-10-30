أردوغان: لا داعي للمماطلة لإنقاذ "شخص ما" في قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب "حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما".
أردوغان دعا في تصريحات للصحفيين اليوم في البرلمان التركي النائب العام السعودي للتحقيق بشأن من أصدر أمر قتل خاشقجي.
أهم تصريحات أردوغان:
- علينا حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما.
- النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي.
- النائب العام التركي أبلغ نظيره السعودي أن من الممكن محاكمة المشتبه بضلوعهم في القضية ومجموعهم 18 شخصا في تركيا.
- يجب على المسؤولين السعوديين الكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي يقولون إنه ضالع في اختفاء خاشقجي.
زيارة القنصلية
- على صعيد التحقيقات، قام النائب العام السعودي سعود المعجب بزيارة إلى قنصلية بلاده في إسطنبول استمرت لنحو ساعة.
- قبل الزيارة، التقى المعجب والوفد المرافق له مع نائب عام مدينة إسطنبول عرفان فيدان في مكتب الأخير.
- هذا هو اللقاء الثاني بين المعجب وفيدان منذ وصوله إلى تركيا مساء الأحد.
- النيابة العامة السعودية أعلنت الخميس الماضي أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو دعا السعودية الإثنين إلى إنهاء التحقيقات في أقرب وقت ممكن.
- تشاووش قال إنه "يتعين الكشف عن الحقيقة كاملة… نعتقد أن هذه الزيارة زيارة المعجب) مهمة من أجل الكشف عن الحقيقة".
- تركيا طالبت السعودية بتسليمها 18 مشتبها بهم في مقتل خاشقجي لمحاكمتهم أمام القضاء التركي، لكن الرياض قالت إنهم سيحاكمون في السعودية.