أردوغان: لا داعي للمماطلة لإنقاذ "شخص ما" في قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب "حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما".

أردوغان دعا في تصريحات للصحفيين اليوم في البرلمان التركي النائب العام السعودي للتحقيق بشأن من أصدر أمر قتل خاشقجي.

أهم تصريحات أردوغان:

علينا حل جريمة قتل خاشقجي فلا داعي للمماطلة التي تهدف لإنقاذ شخص ما.

النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي.

النائب العام التركي أبلغ نظيره السعودي أن من الممكن محاكمة المشتبه بضلوعهم في القضية ومجموعهم 18 شخصا في تركيا.

يجب على المسؤولين السعوديين الكشف عن هوية المتعاون المحلي الذي يقولون إنه ضالع في اختفاء خاشقجي.

زيارة القنصلية