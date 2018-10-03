هيومن رايتس ووتش تتهم الشرطة المصرية بإخفاء محامي "قسرا"

اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بإخفاء محام حقوقي بارز "قسرا" كان من المقرر الإفراج عنه الشهر الماضي لكن مكانه لا يزال غير معروف.

التفاصيل:

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان إن زوجة عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 سبتمبر/أيلول.

قال حليم حنيش محامي غنيم لـ"رويترز" إن موكله اُحتجز في مارس/آذار للتحقيق في مزاعم من بينها الانضمام لجماعة "إرهابية" ومساعدة أم على الحديث لوسائل إعلام أجنبية حول الاختفاء القسري المزعوم لابنتها، وهي الاتهامات التي نفاها.

قال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون".

أمر قاض في الرابع من سبتمبر/أيلول بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعيا. وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من سبتمبر إلى مركز للشرطة في حي الهرم حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي يوم 13 من نفس الشهر.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014 شنت السلطات حملة على معارضي الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس النتخب محمد مرسي، والتي وصفتها جماعات حقوقية بأنها الأسوأ في التاريخ المصري الحديث.

من هو عزت غنيم؟

عزت غنيم هو محام وحقوقي مصري، يدير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، تولى الدفاع عن الذين تعرضوا للإخفاء القسري وعن أشخاص طالتهم انتهاكات نظام السيسي، ليقع بدوره ضحية هذه الانتهاكات.

تخرج غنيم في كلية الحقوق عام 2000، وحصل على دبلوم حقوق الإنسان والمجتمع المدني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

اشتغل في المحاماة وتخصص في قضايا الحريات أمام محاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة، ثم اتجه منذ عام 2005 لمجال حقوق الإنسان، حيث عمل ناشطا مستقلا في قضايا حقوقية وخاصة الحقوق المدنية، ثم ناشطا في بعض منظمات المجتمع المدني.

تولى الدفاع عن معتز ودنان الذي اعتقلته السلطات المصرية على خلفية إجرائه حديثا صحفيا مع القاضي السابق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى أنه كان أحد محامي القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة.

كما أن غنيم هو محامي والدة "زبيدة" التي ظهرت في فبراير/شباط 2018 في فيلم وثائقي على شبكة بي بي سي البريطانية وتحدثت عن اختفاء ابنتها قسريا، قبل اعتقالها لاحقا على ذمة التحقيق وتواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون.

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