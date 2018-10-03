نيويورك تايمز: ترمب ساعد والديه على التهرب من الضرائب

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شارك في مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من الضرائب.

ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الثلاثاء تحقيقاً أجرته حول ثروة الرئيس الأمريكي أكّدت فيه أنّ دونالد ترمب تلقّى من والديه على مدى عقود من الزمن أموالاً تزيد قيمتها اليوم عن 400 مليون دولار، مشيرة إلى أن قسماً من هذا المبلغ انتقل إليه عبر التهرّب الضريبي.

حقائق حول ثروة الرئيس الأمريكي:

صحيفة (نيويورك تايمز) نشرت الثلاثاء تحقيقها حول ثروة الرئيس الأمريكي أكدت فيه أن دونالد ترمب تلقّى من والديه على مدى عقود من الزمن أموالاً تزيد قيمتها اليوم عن 400 مليون دولار، قسما من هذا المبلغ انتقل إليه عبر التهرب الضريبي.

التحقيق الذي يستند إلى تصاريح ضريبية ووثائق مالية سريّة أظهر أن دونالد ترمب وأشقاءه وشقيقاته الأربع يتلقّون، منذ كانوا أطفالاً وحتى اليوم، عوائد مالية مصدرها الإمبراطورية العقارية التي بناها والدهم فريد ترمب.

إجمالي ما حصل عليه ترمب من هذه العوائد تساوي قيمته اليوم حوالي 413 مليون دولار، بعض هذه الأموال انتقلت إلى ترمب من خلال ممارسات متنوّعة من التهرّب الضريبي.

من أبرز هذه الممارسات أنّ أولاد فريد ترمب أسّسوا شركة واجهة هدفها الوحيد هو إخفاء الهبات التي حصلوا عليها من والديهم، لأن الإعلان عن هذه الهبات كان يحتّم عليهم دفع ضرائب كبيرة عليها.

دونالد ترمب ساعد والده أيضاً على الحصول، خلافا للقانون، على تخفيضات ضريبية بملايين الدولارات، كما ساعده على تخمين قيمة ممتلكاته العقارية بأقلّ من قيمتها الحقيقية بهدف خفض قيمة الضريبة التي يتعيّن دفعها كرسوم انتقال تركة.

حصل دونالد ترمب وإخوانه من والديهم على "مبلغ يزيد حتماً عن مليار دولار" وفقاً لقيمة العملة اليوم.

الصحيفة بنت تحقيقها على المئات من التصاريح الضريبية لفريد ترمب وشركاته، في حين لم تتمكّن من الحصول على التصاريح الضريبة الخاصّة بالرئيس لأنه ما زال يرفض نشرها.

إذا ثبت ما يقوله التحقيق يكون ادّعاء الملياردير المثير للجدل بأنه صنع نفسه بنفسه وبأنّ كل ما حصل عليه من والده كان قرضاً بقيمة مليون دولار، سدّده له لاحقاً مع الفوائد، مجرّد "كذبة كبيرة".

السلطات تفتح تحقيقا حول الموضوع: