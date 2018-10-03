منظمة الصحة: تسارع تفشي الكوليرا باليمن مسجلا 10 آلاف حالة أسبوعيا

أظهرت أحدث بيانات من منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض الكوليرا في اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى حيث يتم حاليا الإبلاغ عن عشرة آلاف حالة اشتباه للإصابة بالمرض أسبوعيا.

يزيد هذا بواقع المثلين عن متوسط معدل الإصابة خلال أول ثمانية أشهر من العام عندما تم تسجيل 154 ألف و527 حالة إصابة في كل أنحاء اليمن مع وفاة 196 شخصا… ويمكن لمرض الكوليرا أن يودي بحياة أي طفل في غضون ساعات إذا لم يحصل على علاج.

بيان منظمة الصحة العالمية:

طارق جاسريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، قال إنه تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة 185 ألف و160 شخصا بالكوليرا حتى سبتمبر /أيلول.

منذ ظهور وباء الكوليرا في اليمن في أبريل /نيسان 2017 تم الإبلاغ عن 1.2 مليون حالة اشتباه للإصابة بالمرض مع وفاة 2515 شخصا.

ازدياد عدد حالات الكوليرا في اليمن منذ يونيو /حزيران، هذه الزيادة أصبحت أكبر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

تم الإبلاغ عن نحو 11 ألف و500 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا خلال أول أسبوع من سبتمبر/أيلول بزيادة عن 9 آلاف و425 حالة خلال الأسبوع السابق له.

منظمات دولية تحذر من سوء الأوضاع باليمن: