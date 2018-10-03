مسؤولان تركيان: خاشقجي لايزال داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

قال مسؤولان تركيان لرويترز اليوم الأربعاء إن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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تصريح المسؤول التركي لرويترز، أن جمال محتجز في القنصلية هو تحمل مسؤولية مباشر وإعلان موقف، وبالتالي لا يُعطي مؤشر لأي تسوية تطلبها الرياض، وأن أنقرة تتعامل بحساسية سيادية مع الأمر

المهم ألا يكون بوصلاح أخرج او يُخرج من الحدود، وأن يعود سالما الى مأمنه. #اختطاف_جمال_خاشقجي

— مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) October 3, 2018