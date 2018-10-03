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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: ترمب يسخر من المدعية على مرشحه للمحكمة العليا بالتحرش الجنسي

3/10/2018

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علانية من المرأة التي تتهم مرشحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو بالاعتداء عليها حين كانا تلميذين، آخذا عليها افتقار شهادتها إلى الدقة.

تصريحات ترمب
  • ترمب خلال تجمّع انتخابي:"لقد احتسيت زجاجة بيرة، لقد احتسيت زجاجة بيرة…"، مقلّداً بذلك الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد التي روت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ وقائع الاعتداء الجنسي الذي تعرّضت له حين كانت في الخامسة عشرة من العمر، والتي قالت إنّ المعتدي عليها كان بريت كافانو وكان مخموراً يومها وكان عمره 17 عاماً.
  • ترمب: "كيف عدتِ إلى منزلك؟ لا أتذكّر. كيف ذهبتِ إلى المكان؟ لا أتذكّر. قبل كم سنة حدث ذك؟ لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف".
  • ترمب:"في أي حي حدث ذلك؟ لا أعرف. أين يقع المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأول أم الأرضي، أين؟ لا أعرف، ولكني احتسيت زجاجة بيرة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكّره".
  • أعرب ترمب عن أسفه لأن "حياة رجل في حالة يرثى لها، حياة رجل دمّرت" بسبب هذا الاتّهام.
شهادة … وتكذيب غاضب:
  • تعتبر هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي الأستاذة الجامعية، التي قالت أمام لجنة العدل الخميس إنها واثقة بأن من اعتدى عليها هو بريت كافانو، الأمر الذي نفاه القاضي.
  • الباحثة الجامعيّة قالت أمام اللجنة إنّها واثقة بنسبة مئة في المئة بأنّ من اعتدى عليها جنسياً هو بريت كافانو، وهو ما نفاه القاضي مؤكدا أمام اللجنة نفسها براءته.
  • في شهادتها كانت فورد صريحة بأنّها لا تذكر الكثير من التفاصيل عن مكان وزمان الاعتداء، وهو ما أخذه عليها كافانو الذي بنى دفاعه عن نفسه على وجود ثغرات في ذاكرة المدعية عليه وعدم قدرتها على تحديد الأمكنة والأوقات في شهادتها.
  • تابع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإفادات وهو في الطائرة الرئاسية عائداً من نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • ترمب كرر دعمه الخميس لكافانو، وكتب على تويتر "القاضي كافانو أظهر لأمريكا لماذا سمّيته هو بالتحديد.. لقد كانت شهادته قويةً وصادقة ومثبتة".
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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