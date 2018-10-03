شاهد: الرئاسة التركية تعلق على اختفاء خاشقجي.. وخطيبته تعتصم

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الأربعاء، إن وزارة الخارجية والأجهزة المعنية تتابع قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي مع موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول.

التفاصيل:

أضاف كالن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "تلقينا خبرا من خطيبة الكاتب والمعارض جمال خاشقجي وتقوم وزارة الخارجية والأمن الداخلي والأجهزة المعنية بواجباتها ومتابعة الموضوع مع الموظفين في قنصلية السعودية، ومستمرون في متابعة هذه القضية".

أشار كالن إلى أن "هناك علاقات وحقوق دولية ملقاة على عاتق الجمهورية التركية، هذه قضية إنسانية ونتمنى إيجاد حل قريبا".

خطيبة خاشقجي تعتصم:

نفت خديجة، خطيبة خاشقجي، الأربعاء، ما ذكره مسؤول سعودي عن مغادرته قنصلية المملكة في إسطنبول، مؤكدة أن الكاتب فُقد أثره داخلها. وقالت "إذا كان ذلك صحيحا فأين هو؟" مضيفة أنها كانت ستعلم هي أو الشرطة التركية ما إذا كان قد غادر المبنى.

كانت خطيبة خاشقجي ترد على تعليق من مسؤول سعودي صرح لوكالة "رويترز" بأن التقارير التي تحدثت عن فقد خاشقجي داخل القنصلية "كاذبة".

وقال المسؤول السعودي إن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وإنه خرج بعد فترة قصيرة".

وأضاف المسؤول السعودي لرويترز: "ليس في القنصلية ولا تحتجزه السعودية".

واعتصمت خطيبة خاشقجي، التي تحمل الجنسية التركية أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، سعيا للحصول على معلومات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

تفاصيل الاختفاء:

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن خطيبة خاشقجي قولها إنها وخطيبها توجها يوم الجمعة الماضي إلى القنصلية للحصول على بعض الأوراق، لكن العاملين بها طلبوا منه القدوم الأسبوع التالي لاستكمال الأوراق.

أوضحت خديجة (36 عاما) أن الكاتب السعودي سافر إلى لندن مساء ذلك اليوم الذي رجعا فيه من القنصلية، وعاد يوم الإثنين، حيث اتصل بالقنصلية لمعرفة آخر التطورات بخصوص الأوراق المطلوبة، فطُلب منه القدوم الثلاثاء"، وبالفعل توجها إلى مقر القنصلية في الواحدة ظهر الثلاثاء.

استطردت قائلة: "قبل الدخول أعطاني هواتفه، وقال لي سأدخل لاستلام الأوراق وأخرج، وإن حدث شيء اتصلي بياسين آقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، وبجمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا".

أوضحت أن خاشقجي "دخل مقر القنصلية، وبعد عدة ساعات من انتظاره لم يخرج فأبلغت ياسين آقطاي، ومن بعده جمعية بيت الإعلاميين العرب، وحتى الآن لا أخبار عنه، ولا يوجد أي تطور".

لفتت أن "أحد العاملين في القنصلية خرج إلي وزعم أن خاشقجي خرج، وطلب مني عدم الانتظار أمام الباب".

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس دعت خديجة وزير الخارجية التركي إلى الاتصال بالسفير السعودي لدى تركيا للاستعلام عن مصير خاشقجي.

اهتمام دولي:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مهتمة بمعرفة مصير خاشقجي. وقال مسؤول في الوزارة: "اطلعنا على هذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات حاليا".

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل أن يتم العثور على جمال خاشقجي وأن يكون آمنا".

خلفية: