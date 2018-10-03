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سياسة|السودان

شاهد: إغلاق مطار الخرطوم وإصابة 8 بعد تصادم طائرتين عسكريتين

3/10/2018

قال مسؤولون سودانيون إن 8 أشخاص أصيبوا بعد تصادم بين طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم الذي تم إغلاقه عقب الحادث.

التفاصيل:
  • قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبد الحافظ عبد الرحيم إن السلطات أغلقت المطار كإجراء تأميني حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران.
  • أضاف أنه جرى تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بورسودان، مشيرا إلى أن المطار سيفتح قريبا.
  • نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في المطار أن 8 أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرتين تابعتين للجيش السوداني على مدرج المطار.
  • قال مسؤول في المطار إن الطائرتين، وهما من طراز انتونوف، هبطتا بفارق ثوان على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.
  • قال مسؤول آخر إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد الحادث.
  • أظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرتين تتحركان على المدرج قبل أن تصطدم أحداهما فجأة بذيل الأخرى.
  • أظهرت صور للحادث تضرر الطائرتين بشدة.
حوادث سابقة:
  • حادث الأربعاء هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني في أقل من شهر.
  • ففي 21 سبتمبر/ أيلول، قتل طياران سودانيان بعدما تحطمت طائرتهما العسكرية اثناء تدريب قرب أم درمان على الضفة الغربية للنيل.
  • قبلها بأيام، تحطمت مروحية عسكرية في إقليم دارفور أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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