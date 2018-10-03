شاهد: إغلاق مطار الخرطوم وإصابة 8 بعد تصادم طائرتين عسكريتين

قال مسؤولون سودانيون إن 8 أشخاص أصيبوا بعد تصادم بين طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم الذي تم إغلاقه عقب الحادث.

التفاصيل:

قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبد الحافظ عبد الرحيم إن السلطات أغلقت المطار كإجراء تأميني حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران.

أضاف أنه جرى تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بورسودان، مشيرا إلى أن المطار سيفتح قريبا.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في المطار أن 8 أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرتين تابعتين للجيش السوداني على مدرج المطار.

قال مسؤول في المطار إن الطائرتين، وهما من طراز انتونوف، هبطتا بفارق ثوان على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث.

قال مسؤول آخر إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد الحادث.

أظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرتين تتحركان على المدرج قبل أن تصطدم أحداهما فجأة بذيل الأخرى.

أظهرت صور للحادث تضرر الطائرتين بشدة.

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