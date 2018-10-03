بالفيديو| ترمب للملك سلمان: ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصريح "غير دبلوماسي" بشأن السعودية الثلاثاء قائلا إنه حذر العاهل السعودي الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.

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قال ترمب أمام تجمع انتخابي في ساوثافن في مسيسبي "نحن نحمي السعودية. ستقولون إنهم أغنياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. لكني قلت ‘أيها الملك- نحن نحميك- ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين بدوننا- عليك أن تدفع لجيشك" ولم يذكر ترمب متى قال ذلك للعاهل السعودي.

كان ترمب قد كشف يوم السبت الماضي خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا عن مضمون مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الملك سلمان قال له فيه إنه من دون الولايات المتحدة "الله وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.

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