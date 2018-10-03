ألقت سلطات مكافحة الفساد الماليزية القبض على زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي ستبيت في الحبس تمهيدا لمثولها أمام المحكمة لتواجه اتهامات بغسل الأموال.
التفاصيل:
- قالت لجنة مكافحة الفساد، الأربعاء، إنها ألقت القبض على روسمة (66 عاما) التي ستوجه لها المحكمة اتهامات بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال الخميس، وأضافت اللجنة في بيان "ستواجه روسمة عدة اتهامات".
- يأتي احتجاز روسمة بعد استجوابها ثلاث مرات في لجنة مكافحة الفساد بشأن صندوق "1.إم.دي.بي" الحكومي الذي تقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس نحو 4 مليارات و500 مليون دولار منه. واستجوبت اللجنة روسمة لمدة 13 ساعة تقريبا يوم الأربعاء الماضي.
- شعر الماليزيون بالغضب بعد مصادرة مقتنيات وأموال تصل قيمتها إلى 275 مليون دولار تشمل حقائب يد فاخرة ومجوهرات وساعات يملكها الزوجان.
- واجهت روسمة (66 عاما) انتقادات شديدة على أسلوب حياتها الفاخر، وميلها للمجوهرات باهظة الثمن؛ ما جعلها محط مقارنة مع السيدة الأولى السابقة للفلبين إيميلدا ماركوس، ومجموعتها الفاخرة من الأحذية.
- كانت الشرطة الماليزية قد عثرت على آلاف الحقائب اليدوية والمجوهرات الفاخرة وأموال، خلال مداهمة شقق مرتبطة بالعائلة، بعد فترة وجيزة من هزيمة زوجها نجيب بالانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
- صادرت الشرطة خلال المداهمة 567 حقيبة يد، و423 ساعة، و12 ألف قطعة مجوهرات، بما فيها 1400 قلادة، و2200 خاتم، و2800 زوج من الأقراط و14 تاجًا.
- لكن روسمة اعتادت على الدفاع عن أسلوب حياتها، إذ قالت في سيرة ذاتية صدرت عام 2013 لدى سؤالها عن انتقادات بسبب البذخ: "هناك بعض الحلي والملابس التي اشتريتها من مالي الخاص. ما الخطأ في ذلك؟"
- أضافت "باعتباري امرأة وزوجة زعيم يتعين أن أبدو مهندمة وأن أعتني بمظهري. إنه أمر محرج للماليزيين أن تسخر دول أخرى من زوجة رئيس الوزراء لأنها غير مهتمة بشكلها".
- قال نجيب إن معظم هذه المقتنيات كانت هدايا لزوجته وابنته وليس لها صلة بصندوق "1.إم.دي.بي".
- لم تذكر لجنة مكافحة الفساد إن كانت الاتهامات الموجهة لروسمة لها صلة بصندوق "1.إم.دي.بي" أم لا.
- بعد احتجاز روسمة قال محاميها جيثان رام فنسنت للصحفيين إن هيئة الدفاع عنها لا تعلم طبيعة الاتهامات الموجهة لها، ولم تدل روسمة بتصريحات للصحفيين.
- يواجه نجيب 32 تهمة تشمل غسل الأموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة ضمن الجهود الرامية لتفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي.