ألقت سلطات مكافحة الفساد الماليزية القبض على زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي ستبيت في الحبس تمهيدا لمثولها أمام المحكمة لتواجه اتهامات بغسل الأموال.

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