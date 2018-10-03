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سياسة

الحوثيون يطلقون سراح نجلي علي عبد الله صالح

إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبدالله صالح
إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبدالله صالح
3/10/2018

أطلق الحوثيون، الأربعاء، سراح نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد أشهر من اعتقالهما في العاصمة صنعاء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

قرار عفو
  • وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليًا)، قوله إنه تم إطلاق سراح "صلاح" و"مدين" علي عبدالله صالح بموجب قرار عفو من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (مشكل من قبل الحوثيين).
  • وسائل إعلام يمنية ذكرت أن الإفراج تم بعد وساطة عمانية، ومساع لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن وخارجها.
  • في نهاية سبتمبر الماضي اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، الحوثيين بمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار صنعاء، لنقل نجلي صالح، رغم اتفاق مسبق بهذا الشأن مع الأمم المتحدة.
قصة الاعتقال
  • جماعة الحوثي اعتقلت نجلي صالح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد الأحداث التي شهدتها صنعاء والتي قتل خلالها الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
  • كان صالح قد تحالف مع جماعة الحوثي حينما بدأت الحرب في اليمن بين الحوثيين من جهة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة ثانية، أواخر مارس عام 2015.
  • صالح أعلن في 2 ديسمبر العام الماضي، فض تحالفه مع الحوثيين، ودعا للانتفاضة ضدها، ما أدى إلى مواجهة مسلحة دامية لم تدم أكثر من يومين انتهت بمقتل صالح وأمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا، فضلاً عن مقتل العشرات من الجانبين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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