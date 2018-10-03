الحوثيون يطلقون سراح نجلي علي عبد الله صالح

أطلق الحوثيون، الأربعاء، سراح نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد أشهر من اعتقالهما في العاصمة صنعاء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

قرار عفو

وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليًا)، قوله إنه تم إطلاق سراح "صلاح" و"مدين" علي عبدالله صالح بموجب قرار عفو من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (مشكل من قبل الحوثيين).

وسائل إعلام يمنية ذكرت أن الإفراج تم بعد وساطة عمانية، ومساع لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن وخارجها.

في نهاية سبتمبر الماضي اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، الحوثيين بمنع طائرة تابعة للأمم المتحدة من الهبوط في مطار صنعاء، لنقل نجلي صالح، رغم اتفاق مسبق بهذا الشأن مع الأمم المتحدة.

قصة الاعتقال