استطلاعان: سياسة ترمب الخارجية لا تحظى بأي شعبية

أظهرت نتائج استطلاعين للرأي أن السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تحظى بتأييد داخل وخارج الولايات المتحدة.

نتائج استطلاع الرأي لمركز بيو للأبحاث

70% ممن شاركوا في الاستطلاع لا يثقون بالرئيس الأمريكي الحالي

حصل كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على نتائج أفضل من النتائج التي حصل عليها ترمب.

50% ممن شملهم الاستطلاع ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظرةً إيجابية، وهذه النسبة تعد أقل من النسبة التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان باراك أوباما رئيساً لها.

استطلاع الرأي أجري على سكان 25 دولة، وكان الهدف منه تبيّن مدى شعبية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الحالي دونالد ترمب، على مستوى العالم.

نتائج استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية