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سياسة|الولايات المتحدة

استطلاعان: سياسة ترمب الخارجية لا تحظى بأي شعبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
3/10/2018

أظهرت نتائج استطلاعين للرأي أن السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تحظى بتأييد داخل وخارج الولايات المتحدة.

نتائج استطلاع الرأي لمركز بيو للأبحاث

  • 70% ممن شاركوا في الاستطلاع لا يثقون بالرئيس الأمريكي الحالي
  • حصل كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على نتائج أفضل من النتائج التي حصل عليها ترمب.
  • 50% ممن شملهم الاستطلاع ينظرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظرةً إيجابية، وهذه النسبة تعد أقل من النسبة التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان باراك أوباما رئيساً لها.
  • استطلاع الرأي أجري على سكان 25 دولة، وكان الهدف منه تبيّن مدى شعبية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الحالي دونالد ترمب، على مستوى العالم.

نتائج استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية

  • 70% من الأمريكيين يريدون أن يكون لبلادهم دوراً فعّالاً في حل القضايا العالمية، وهي بالمناسبة، أعلى نسبة تم تسجيلها منذ عام 1974.
  • وجد الاستطلاع أن شعبية اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني قد زادت على الرغم من إعلان ترمب عن عزمه الانسحاب من الأولى، وانسحابه بالفعل من الأخيرة.
  • أمّا رغبة الأمريكيين في التبادل تجاريّاً مع الدول الأُخرى فقد زادت بنسبة 15% عمّا كانت عليه عام 2016، لتصل بذلك إلى 85%.
  • يرى إيفو دالدر، رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الفجوة بين ترمب وبين الأمريكيين في تزايد. 
  • الاستطلاع أجري على مواطنين أمريكيين لمعرفة رأيهم بسياسة "أمريكا أولاً" التي يتبعها ترمب في التعامل مع القضايا العالمية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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