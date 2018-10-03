إثيوبيا تعين مديرا جديدا لسد النهضة

أعلنت الحكومة الإثيوبية تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة، خلفًا للمدير الراحل الذي عثر على جثته في شهر يوليو/ تموز الماضي.
التفاصيل:
- قال بيان صادر عن هيئة الكهرباء والطاقة الإثيوبية إنه تم تعيين المهندس كيفلي هورو مديرًا لمشروع سد النهضة، خلفًا للمدير الراحل سمنغاو بقلي.
- أضاف البيان أنه تم تعين المهندس أفريم ولد كيدان، الذي كان يشغل منصب المدير المؤقت للسد، ليكون نائبا لهورو.
- في أغسطس/آب الماضي كلفت الهيئة ولد كيدان بتولي منصب المدير المؤقت للمشروع عقب العثور على جثة المدير السابق.
- عثر على جثة بقلي، 53 عاما، أواخر يوليو/ تموز الماضي في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا.
- قالت الشرطة إن بقلي مات مقتولًا برصاصة في الرأس، وإنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على جهته اليمنى.
- في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مدير الشرطة الإثيوبية زينو جمال أن بقلي انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.
- قال مدير الشرطة إن "التحقيقات الجنائية بشأن مقتل مدير سد النهضة، أكدت انتحاره بإطلاق رصاصة على رأسه عبر مسدس خاص به، كان قد رخص له قبل 9 سنوات".
- تولى بقلي إدارة مشروع السد منذ الإعلان عن بدء العمل فيه 2011.
- تقول إثيوبيا إنه تم إنجاز نحو 66 % من مراحل بناء السد.