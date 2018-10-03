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أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء 2018
الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء 2018
3/10/2018

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوزالأمريكيين جورج سميث وفرنسيس آرنولد والبريطاني غريغوري وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018.

التفاصيل:

  • قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان "الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام ألهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها، التغير الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية".
  • أشارت الأكاديمية إلى أن الفائزين بالجائزة ركزوا في أبحاثهم على استخدام أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.
  • بحسب بيان اللجنة المانحة للجائزة، طور سميث طريقة لإظهار ما يعرف بالفيروسات الغازية للبكتيريا، وذلك بغرض إنشاء بروتينات جديدة. واستخدم وينتر هذه التقنية في إنتاج أدوية جديدة.
  • نجحت أرنولد في تطوير إنزيمات تستخدم في تصنيع العديد من المواد، مثل الوقود الحيوي والأدوية.

خلفية:

  • تبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي نحو مليون دولار. وستحصل الأمريكية أرنولد على نصف الجائزة، بينما سيتقاسم سميث ووينتر النصف الآخر.
  • من المقرر أن تُسلم جوائز نوبل في مراسم احتفالية في العاشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل، الموافق ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.
  • حصل 177 باحثا على جائزة نوبل للكيمياء منذ بدء منحها عام 1901 في مجالات مختلفة، من بينهم أربع نساء.
  • جائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء.
  • حصل الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند على جائزة نوبل في الفيزياء، "لاختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر".
  • فاز أخصائي المناعة الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونغو بجائزة نوبل للطب لعام 2018، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان.
  • لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام وذلك بسبب الفضيحة التي تلاحق لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على أن يتم تكريم شخصيتين بالجائزة العام المقبل.
المصدر : وكالات
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