أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوزالأمريكيين جورج سميث وفرنسيس آرنولد والبريطاني غريغوري وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018.
التفاصيل:
- قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان "الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام ألهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها، التغير الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية".
- أشارت الأكاديمية إلى أن الفائزين بالجائزة ركزوا في أبحاثهم على استخدام أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.
- بحسب بيان اللجنة المانحة للجائزة، طور سميث طريقة لإظهار ما يعرف بالفيروسات الغازية للبكتيريا، وذلك بغرض إنشاء بروتينات جديدة. واستخدم وينتر هذه التقنية في إنتاج أدوية جديدة.
- نجحت أرنولد في تطوير إنزيمات تستخدم في تصنيع العديد من المواد، مثل الوقود الحيوي والأدوية.
خلفية:
- تبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي نحو مليون دولار. وستحصل الأمريكية أرنولد على نصف الجائزة، بينما سيتقاسم سميث ووينتر النصف الآخر.
- من المقرر أن تُسلم جوائز نوبل في مراسم احتفالية في العاشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل، الموافق ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.
- حصل 177 باحثا على جائزة نوبل للكيمياء منذ بدء منحها عام 1901 في مجالات مختلفة، من بينهم أربع نساء.
- جائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء.
- حصل الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند على جائزة نوبل في الفيزياء، "لاختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر".
- فاز أخصائي المناعة الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونغو بجائزة نوبل للطب لعام 2018، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان.
- لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام وذلك بسبب الفضيحة التي تلاحق لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة على أن يتم تكريم شخصيتين بالجائزة العام المقبل.