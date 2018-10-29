مسلمو أمريكا يجمعون آلاف الدولارات لضحايا هجوم المعبد اليهودي

نجحت حملة تبرعات أطلقتها منظمتان للمسلمين الأمريكيين في جمع أكثر من ثمانين ألف دولار لصالح ضحايا إطلاق النار الذي وقع في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
التفاصيل:
- أطلقت الحملة منظمتان غير ربحيتين لمسلمين أمريكيين هما "سيليبريت مرسي" و"ام-باور تشينج" على موقع "لونشغود"، وهو موقع إسلامي لتلقي التبرعات الجماعية.
- حققت الحملة هدفها في المرحلة الأولى وهو جمع 25 ألف دولار خلال أقل من ست ساعات، ثم نجحت في جمع 50 ألف دولار كهدف ثان خلال يوم واحد.
- عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش تجاوزت التبرعات 85 ألف دولار.
- هدف الحملة هو جمع مئة ألف دولار.
- ستستخدم الأموال لتلبية احتياجات الجرحى والأسر التي قتل أحد أفرادها بما في ذلك تكاليف الجنازات والعلاج.
- قالت المنظمتان في بيان "نرغب في الرد على الشر بالخير، كما يفرض إيماننا، وأن نرسل رسالة تعاطف قوية بالعمل".
- أوضح البيان "بفضل هذه الحملة، نأمل في توجيه رسالة وحدة إلى اليهود والمسلمين: لا مكان لهذا النوع من الكراهية والعنف في أمريكا".
- أضاف البيان "نصلي من أجل عودة الشعور بالأمان والسلام إلى اليهود الأميركيين الذين روعهم بالتأكيد هذا الحدث".
الهجوم:
- قتل أحد عشر شخصا وأصيب 6 في إطلاق نار بعد أن اقتحم مسلح معبدا يهوديا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال أداء صلوات السبت.
- اقتحم روبرت باورز، 46 عاما، المعبد اليهودي وهو يصيح "الموت لكل اليهود".
- قالت المباحث الفيدرالية إن باورز كان مسلحا ببندقية هجومية وثلاثة مسدسات ودخل المعبد وقتل المصلين.
- استسلم باورز بعد تبادل لإطلاق النار مع فريق من قوات التدخل السريع.
- وجه الادعاء الاتحادي لباورز 29 اتهاما جنائيا من بينها استخدام العنف وأسلحة نارية وخرق قوانين الحقوق المدنية الأمريكية.
- قد تصل عقوبة العديد من تلك الاتهامات إلى الإعدام.