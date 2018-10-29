فيديو.. استشهاد 3 أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد ثلاثة أطفال، مساء الأحد، بعد أن قصفتهم طائرة إسرائيلية دون طيار بصاروخ، شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

قصف الأطفال:

طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر تمكنت من انتشال جثث الأطفال: خالد بسام محمود سعيد (14 عامًا) وعبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر(13 عامًا) ومحمد إبراهيم عبد الله السطري (13عامًا)، من المنطقة الحدودية شمال شرق خانيونس، ونقلتها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع .

الأطفال الثلاثة من منطقة وادي السلقا جنوب شرقي مدينة دير البلح.

مصادر فلسطينية أفادت بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب بوابة "النمر" بمنطقة "كيسوفيم".

جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم في بيان صدر عنه، أن طائرة عسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين (في إشارة إلى الأطفال الثلاثة) كانوا يحاولون العبث قرب السياج الأمني الفاصل وزرع عبوة ناسفة بالقرب منه، وهو ما ثبت كذبه لاحقًا .

قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب مركبات الإسعاف التي توجهت للمنطقة التي جرى فيها قصف الأطفال، ومنعتها من التقدم .

يأتي ذلك بعد موجة تصعيد شهدها القطاع مساء الجمعة وليلة السبت الماضيين، حيث شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي 80 غارة على مناطق متفرقة في غزة، استهدفت معظمها مواقع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس".

في السياق ذاته، أصيب شاب برصاص الاحتلال شرق حي الزيتون، جنوب شرقي غزة، نقل إثرها إلى مستشفى الشفاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الإثنين، سبعة شبان وسط الضفة الغربية المحتلة.

غضب يعم غزة:

مسيرات عفوية خرجت في غزة ورفح والوسطى وجباليا، تطالب برد على جريمة إعدام الأطفال الثلاثة بدم بارد.

أسرة مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى وأسرة مدرسة بلال بن رباح الأساسية نعت الشهيدين الطالبين: خالد بسام بن سعيد (الصف التاسع)، ومحمد ابراهيم السطري (الصف العاشر).

في تعليقه على استهداف الاحتلال للأطفال الثلاثة، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أنها دليل جديد وحلقة جديدة من تعمد الاحتلال قتل المدنيين سواء أكانوا أطفالًا أم نساءً أم شيوخًا، وأيًّا كانت طبيعة أعمالهم؛ صحفيين، رجال إسعاف، فجميعهم لم يشكلوا خطرا عليه.

معروف شدد على أن هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية تستوجب كسر حالة الصمت من جميع الدول والمؤسسات الدولية المختلفة، لوضع حد لتغول قوات الاحتلال على الدم الفلسطيني.

أصدقاء الأطفال الشهداء الثلاثة في مشفى غزة (ناشطون)