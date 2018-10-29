فوكس نيوز: بومبيو رفض الاستماع لتسجيل صوتي حول مقتل خاشقجي

قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفض الاستماع إلى ما وصفته بـ"التسجيل الصوتي المزعوم" فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

"فوكس نيوز" نقلت (الاثنين) عن مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ) جينا هاسبل، زارت تركيا الأسبوع الماضي، واستمعت إلى تسجيل صوتي متعلق بقتل خاشقجي، إلا أن بومبيو رفض الاستماع له أو رؤية أية وثائق لتجنب أي ضرر بالاتفاقيات مع الرياض.

) جينا هاسبل، زارت تركيا الأسبوع الماضي، واستمعت إلى تسجيل صوتي متعلق بقتل خاشقجي، إلا أن بومبيو رفض الاستماع له أو رؤية أية وثائق لتجنب أي ضرر بالاتفاقيات مع الرياض. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن عدم استماع بومبيو للتسجيل كان مقصوداً حيث إنه في حال استماعه له فسيكون "مضطراً للإدلاء بتصريح حوله"، إلا أنه لا أحد ينتظر من مديرة الـ( CIA ) أي تصريحات.

) أي تصريحات. المسؤول قال إن "هذا الوضع يعني الكثير (الاستماع إلى التسجيل)، إذ إن الاتفاقيات، والامتيازات (مع السعودية) كانت ستتوقف، وتبدأ التحقيقات الجنائية في السعودية، وسيتم تطبيق العقوبات ولن يكون ذلك سهلاً، لأن الأتراك يملكون كل الأوراق بأيديهم".

المسؤول قال "إن أي اتفاق يبرم بين واشنطن والرياض أو امتياز بينهما – إذا كان ضد أنقرة أو حال صدور تصريحات تزعج الأتراك – فبإمكانهم تسريب التسجيل الصوتي إلى الرأي العام وحينها ستقوم القيامة"، وفق تعبيره.

تطورات التحقيق:

مصدر في مكتب المدعي العام التركي بإسطنبول قال لـ "الجزيرة" إن اجتماعه مع النائب العام السعودي وفريقه لم يكن مرضياً، في الوقت الذي سربت فيه معلومات جديدة بشأن منسق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر أشار إلى أن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب لم يقدم إفادات الـ18 متهما خلافاً لما كان ينتظره الجانب التركي.

المصدر أكد أنهم رفضوا طلبا للنائب العام السعودي بالاطلاع على أدلة ومعلومات بحوزة الأتراك، مضيفا أن سعود بن عبد الله لم يقدم أي معلومات للعثور على جثة خاشقجي.

المصدر قال إن المدعي العام التركي بدأ اجتماعا مع فريق التحقيق التركي لتقييم اجتماعه مع الجانب السعودي.

مصادر الادعاء العام قال إنه من المقرر أن يعاين المدعيان العامان مكان جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، ومنزل القنصل بإسطنبول، في وقت لاحق.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال إن النائب العام السعودي اعترف بأن مقتل خاشقجي كان بنية مسبقة.

المسؤول التركي دعا السلطات السعودية إلى استكمال التحقيق في قضية خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تصريحات الوزير التركي جاءت بعد انتهاء اجتماع النائب العام السعودي، الاثنين، مع نظيره التركي عرفان فيدان في قصر العدل بإسطنبول بشأن قضية خاشقجي.

خلفية: