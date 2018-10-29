شاهد: 9 جرحى في عملية تفجيرية بقلب تونس العاصمة

أعلنت الداخلية التونسية (الاثنين) أن سيدة فجرت نفسها في سيارة للشرطة بقلب العاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتلها وإصابة 9 آخرين، بينهم 8 من رجال الشرطة.

ما الذي حدث؟

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، قال إن "فتاة تونسية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها في سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".

المتحدث: التفجير أسفر عن مقتل الانتحارية وإصابة تسعة بجروح لم تحدد بعد درجة خطورتها، بينهم ثمانية من عناصر الشرطة.

المتحدث: منفذة التفجير الانتحاري غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف.

المصابون نقلوا إلى مستشفى الحروق ببن عروس قرب العاصمة.

فيديو لمكان العملية و اصابات مختلفة لدى بعض الامنين #تونس pic.twitter.com/P9ej8OrNie — T H A M E R 🇹🇳 (@LARWAROU) October 29, 2018

تطورات الحادث:

سيارات الشرطة ظهرت على مقربة من المركز التجاري "البالماريوم" على حافة الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، كما سُمع صافرات سيارات الإسعاف بالشارع.

نُشرت صور لجثة منفذة التفجير، وهي ملقاة على جادة الشارع الذي تطوقه الشرطة.

لم تعلن أية جهة حتى الآن تبنيها للعملية.

قوات الأمن تحاول السيطرة على الوضع في الشارع الرئيسي وتفرقة الجموع الذين احتشدوا على مقربة من موقع التفجير الذي يبعد نحو 100 متر عن مقر وزارة الداخلية.

خلفيات: