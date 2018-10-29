شاهد: وزيرة إسرائيلية سبّت "الأذان" تتجول في أكبر مساجد أبو ظبي

قامت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بزيارة لـ "مسجد الشيخ زايد"، في أبوظبي، وارتدت الوزيرة الإسرائيلية، خلال الزيارة، العباءة والحجاب.
وقالت ريغيف، خلال زيارتها، إن رسالة المسجد هي رسالة الأخوّة والسلام ووقعت كلمة لهـا في سجل الزوار.
وتنحدر ريغيف من أصول مغربية، وهي من صقور حزب الليكود اليميني، وشغلت سابقا منصب الناطقة بلسان جيش الاحتلال، ووصفت في وقت سابق الأذان بأنه "نباح كلاب محمد".
ويعتبر "مسجد الشيخ زايد" من أهم معالم مدينة أبو ظبي، ويعد خامس أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية.
ما القصة؟
- الوزيرة الإسرائيلية تزور الإمارات في إطار بطولة للجودو بصحفة فريق إسرائيلي.
- ريغيف نشرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو لها وهي تتجول داخل مسجد الشيخ زايد بالإمارات، وقالت في منشور مصاحب للمقطع إن هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية.
- الوزيرة الإسرائيلية تجولت بالحجات في أروقة مسجد الشيخ زايد (المسجد الكبير) رفقة مسؤولين إماراتيين.
- ريغيف، وهي متحدثة سابقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت: "أشعر بالسعادة لأنني تشرفت بأن أكون أول مسؤول إسرائيلي كبير يوقع في دفتر زيارة المسجد".
- لقطات فيديو أظهرت الوزيرة الإسرائيلية داخل جامع الشيخ زايد الكبير بجوار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو ورجل آخر عرفته الوزيرة بأنه مسؤول بالجامع.
- المكتب الإعلامي بالحكومة الإماراتية قال إنه لا يمكنه على الفور تأكيد شخصية الرجلين اللذين رافقاها في جولة الجامع.
- ريغيف غالبت دموعها بعد فوز الفريق الإسرائيلي بالميدالية الذهبية (الأحد) في بطولة أبو ظبي غراند سلام.
- السلام الوطني الإسرائيلي عُزف في الإمارات لأول مرة بعد فوز اللاعب الإسرائيلي ساغي ماكي بالميدالية الذهبية.
نتنياهو يشعر بالفخر:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يشعر بالفخر والشرف عندما عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي بعد فوز الاعب الإسرائيلي بالميدالية الذهبية.
- لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، فاز أمس (الاثنين) بميدالية ذهبية في بطولة غراند سلام للجودو المقامة في مدينة أبو ظبي.
علاقات إسرائيلية خليجية:
- نتنياهو أعلن (الجمعة) أنه عاد لتوه من سلطنة عمان ليصبح أول زعيم إسرائيلي يزور السلطنة منذ 22 عاما. ما يعطي ملمحا نادرا عن العلاقات المباشرة مع دول الخليج العربية.
- نتنياهو ألمح في عدة مناسبات إلى دفء العلاقات مع دول عربية عدة.
- الكنيست الإسرائيلي قال الأسبوع الماضي "إسرائيل ودول عربية أخرى أصبحت أكثر قربا من أي وقت مضى" بسبب المخاوف من تهديد نووي إيراني.
- وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، كانت على رأس بعثة إسرائيلية شاركت في بطلة الجودو بالإمارات.
- وفد رياضي إسرائيلي شارك في بطولة العالم للجمباز المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
- المواقف الثلاثة أثارت ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة وأنها جاءت في ظل قصف إسرائيلي مستمر لقطاع غزة أدى لسقوط عشرات الشهداء.
- إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن.