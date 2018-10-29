شاهد: وزيرة إسرائيلية سبّت "الأذان" تتجول في أكبر مساجد أبو ظبي

قامت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بزيارة لـ "مسجد الشيخ زايد"، في أبوظبي، وارتدت الوزيرة الإسرائيلية، خلال الزيارة، العباءة والحجاب.

وقالت ريغيف، خلال زيارتها، إن رسالة المسجد هي رسالة الأخوّة والسلام ووقعت كلمة لهـا في سجل الزوار.

وتنحدر ريغيف من أصول مغربية، وهي من صقور حزب الليكود اليميني، وشغلت سابقا منصب الناطقة بلسان جيش الاحتلال، ووصفت في وقت سابق الأذان بأنه "نباح كلاب محمد".

ويعتبر "مسجد الشيخ زايد" من أهم معالم مدينة أبو ظبي، ويعد خامس أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية.

ما القصة؟

الوزيرة الإسرائيلية تزور الإمارات في إطار بطولة للجودو بصحفة فريق إسرائيلي.

ريغيف نشرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو لها وهي تتجول داخل مسجد الشيخ زايد بالإمارات، وقالت في منشور مصاحب للمقطع إن هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية.

الوزيرة الإسرائيلية تجولت بالحجات في أروقة مسجد الشيخ زايد (المسجد الكبير) رفقة مسؤولين إماراتيين.

ريغيف، وهي متحدثة سابقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت: "أشعر بالسعادة لأنني تشرفت بأن أكون أول مسؤول إسرائيلي كبير يوقع في دفتر زيارة المسجد".

لقطات فيديو أظهرت الوزيرة الإسرائيلية داخل جامع الشيخ زايد الكبير بجوار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو ورجل آخر عرفته الوزيرة بأنه مسؤول بالجامع.

المكتب الإعلامي بالحكومة الإماراتية قال إنه لا يمكنه على الفور تأكيد شخصية الرجلين اللذين رافقاها في جولة الجامع.

ريغيف غالبت دموعها بعد فوز الفريق الإسرائيلي بالميدالية الذهبية (الأحد) في بطولة أبو ظبي غراند سلام.

السلام الوطني الإسرائيلي عُزف في الإمارات لأول مرة بعد فوز اللاعب الإسرائيلي ساغي ماكي بالميدالية الذهبية.

هنأت لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز أمس بميدالية ذهبية في مسابقة الجودو في أبوظبي وقلت له: شعرنا بأمل كبير عندما تم عزف نشيدنا الوطني في أبوظبي وتأثرنا بذلك جميعا. هذه هي لحظة تنسم بالشرف والفخر. أنت تساهم في جهودنا الدبلوماسية في العالم العربي. pic.twitter.com/fb8BiIoKCb — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 29, 2018

نتنياهو يشعر بالفخر:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يشعر بالفخر والشرف عندما عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي بعد فوز الاعب الإسرائيلي بالميدالية الذهبية.

لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، فاز أمس (الاثنين) بميدالية ذهبية في بطولة غراند سلام للجودو المقامة في مدينة أبو ظبي.

للمرة الثانية في يومين: عزف النشيد الوطني الاسرائيلي "هاتكفاه" (الأمل) في أبو ظبي، هذا بعد فوز الاسرائيلي بيتر بالشيك اليوم على الميدالية الذهبية في بطولة ابو ظبي للجودو. pic.twitter.com/olec5r6Oob — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 29, 2018

علاقات إسرائيلية خليجية: