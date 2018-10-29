شاهد: تحطم طائرة إندونيسية تحمل 189 شخصا

تحطمت طائرة إندونيسية على متنها 189 شخصا بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

التفاصيل:

ماذا حدث؟

أظهر موقع (فلايت رادار 24) أن الطائرة أقلعت في حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا.

قال إدوارد سيريت الرئيس التنفيذي لمجموعة ليون إير "لا يمكننا تقديم أي تعليق في هذه اللحظة… نحاول جمع كل المعلومات والبيانات".

تظهر بيانات (فلايت رادار 24) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

قالت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا إن أحوال الطقس كانت تعتبر آمنة عندما تحطمت الطائرة.

أوضحت رئيسة الوكالة دوكيوريتا كارناواتي: "الطقس كان غائما بعض الشيء، لكن لم تكن هناك غيوم يمكن أن تهدد سلامة رحلات الطيران".

أضافت "عندما تكون أحوال الطقس خطيرة، نصدر عادة تحذيرًا حتى يمكن تأجيل الرحلات الجوية".

نقل مراسل الجزيرة عن مسؤولين في إندونيسيا أن الطائرة حديثة التصنيع وقد تسلمتها شركة ليون إير قبل أقل من ثلاثة أشهر.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليون إير" إدوارد سيريت إن الطيار طلب العودة إلى مطار جاكرتا الدولي بسبب خلل فني مجهول.

أضاف سيريت "تصرف طيارنا وفقا للإجراء المتبع، وعندما لاحظ مشكلة طلب العودة إلى المطار، ولكن نعلم كيف انتهى الأمر".