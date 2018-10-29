شاهد: البيت الأبيض| ندرس عددا من الخيارات للرد على السعودية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن الإدارة الأمريكية تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض:

ترمب التقى الأسبوع الماضي مع مديرة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي.

الإدارة الأمريكية تدرس عددا من الإجراءات الممكنة للرد على مقتل خاشقجي.

ردا على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية قالت ساندرز: "الإدارة تدرس الخيارات المختلفة وسنصدر إعلانا بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء".

تصريحات خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز لرويترز:

اغتيال خاشقجي حدث بالقنصلية وبالتالي فالسلطات السعودية تعرف ما حدث على الأرجح.

لا أعرف المسؤول النهائي عن قتل جمال خاشقجي.

يجب تقديم كل المسؤولين عن تنفيذ وإصدار الأمر بقتله إلى العدالة ومعاقبتهم.

خطيبة خاشقجي تقول إن الأسرة المالكة السعودية لم تتصل بها.

وكانت خديجة جنكيز قد قالت إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض لأنها تعتقد أنها تهدف لاستمالة الرأي العام لصالحه.

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