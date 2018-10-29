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سياسة

شاهد: البيت الأبيض| ندرس عددا من الخيارات للرد على السعودية

29/10/2018

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن الإدارة الأمريكية تدرس عددا من الخيارات للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض:
  • ترمب التقى الأسبوع الماضي مع مديرة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي.
  • الإدارة الأمريكية تدرس عددا من الإجراءات الممكنة للرد على مقتل خاشقجي.
  • ردا على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية قالت ساندرز: "الإدارة تدرس الخيارات المختلفة وسنصدر إعلانا بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء".
تصريحات خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز لرويترز:
  • اغتيال خاشقجي حدث بالقنصلية وبالتالي فالسلطات السعودية تعرف ما حدث على الأرجح.
  • لا أعرف المسؤول النهائي عن قتل جمال خاشقجي.
  • يجب تقديم كل المسؤولين عن تنفيذ وإصدار الأمر بقتله إلى العدالة ومعاقبتهم.
  • خطيبة خاشقجي تقول إن الأسرة المالكة السعودية لم تتصل بها.

وكانت خديجة جنكيز قد قالت إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض لأنها تعتقد أنها تهدف لاستمالة الرأي العام لصالحه.

خلفيات:
  • تركيا تطالب السلطات السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي بعد الاعتراف السعودي بمقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، الثلاثاء الماضي، إن أنقرة تمتلك أدلة قوية على أن جريمة خاشقجي هي عملية مدبر لها وليست صدفة.
  • تركيا قالت إن فريقا أمنيا يضم 15 رجلا وصلوا إليها قبل ساعات من مقتل خاشقجي ونفذوا الأمر.
  • أردوغان شدد على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية لا يقنع تركيا ولا الرأي العام العالمي، مؤكدا ضرورة الكشف عمن أعطى الأوامر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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