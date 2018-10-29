شاهد: أردوغان يفتتح أكبر مطار في العالم

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الإثنين، مطار إسطنبول الجديد، معلنا أنه سيكون أكبر مطار في العالم عند استكمال كافة مراحله.

أبرز تصريحات أردوغان:

مطار إسطنبول سيكون مفخرة لبلادنا بعمارته وتشييده وتشغيله وتمويله، ومشروعا نموذجيا في العالم .

أخاطب جميع أصدقائنا في منطقتنا والعالم: تعالوا لنبني مستقبلاً مطمئنًا وآمنًا ومرفهًا من أجلنا جميعا .

نتطلع لإنهاء جميع مراحل مطار إسطنبول بحلول 2028، لذلك فإن مطارنا سيواصل النمو في الأعوام العشرة المقبلة .

مع دخول مطار إسطنبول العمل سيتعين إعادة هيكلة المجال الجوي الأوربي، حيث ستتغير مسارات الرحلات بين القارات إلى حد كبير نظرًا لأن إسطنبول ستكون نقطة العبور الأكثر أهمية بعد اليوم .

كل وحدة في المطار ستكون مجهزة بمعايير تفوق المعايير الدولية وآخر التقنيات التكنولوجية .

المواصلات من المطار إلى مركز المدينة وبالعكس، ستكون متاحة برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.

الحجم الاقتصادي للمطار يبلغ 32.4 مليار يورو ما عدا الفوائد، بينها 10 مليارات و247 مليون يورو تكلفة استثمارية و22 مليارا و152 مليون يورو عائدات إيجار ستدفعها الشركة المشغلة للمطار إلى الدولة خلال فترة التشغيل التي تبلغ 25 عاما.

تركيا أضحت مع دخول مطار إسطنبول الخدمة، أهم مركز عبور بين محاور العالم الأربعة؛ الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية.

المطار يربط 60 دولة، واقتصادًا بقيمة 20 تريليون دولار ببعضها.

ننظر إلى مطار إسطنبول على أنه خدمة كبيرة نقدمها لمنطقتنا وللعالم وليس لبلادنا وحدها .

مطار إسطنبول يعد مطاراً ذكياً يواكب المستقبل من خلال خصائصه وإدارته المدعومة بالتكنولوجيا فهو سيوفر طاقته بنفسه، ونسبة التوفير فيه في مجالي الطاقة والمياه ستبلغ 40 في المئة.

معلومات عن المطار الجديد:

تبلغ مساحة مطار إسطنبول الجديد 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.

سيتم الانتهاء من جميع مراحل المطار الجديد عام 2028.

شارك 10 آلاف شخص في أعمال الإنشاء.

تبلغ القدرة الاستيعابية للمطار 500 طائرة.

يتسع مرآب المطار المفتوح والمغلق لنحو 70 ألف سيارة.

القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المطار هي 90 مليون مسافر سنويا.

سترتفع القدرة الاستيعابية إلى 150 مليونا مع انتهاء كافة المراحل، ويمكن رفعها إلى 200 مليون عند الحاجة .

120 ألف شخص سيعملون من أجل الخدمات في المطار الذي هو مشروع صديق للبيئة ويولد طاقته بنفسه .

سيقدم المطار خدمات لـ 250 شركة طيران، سوف تقلع وتهبط إليه ألفي طائرة يوميا.

ستنطلق من المطار رحلات إلى أكثر من 350 وجهة يوميا.

يوجد في المطار نظام التعرف على اللوحات الرقمية، وتم تجهيز البنية التحتية للتعرف على وجوه الأشخاص.

ويوافق افتتاح المطار الجديد احتفال تركيا بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.