"رايتس ووتش" تطرح 10 أسئلة على ولي العهد السعودي: تعرف عليها

طرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (الأحد) عشرة أسئلة على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وطالبته بتقديم إجابات عنها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن اعتراف الرياض بقتل الكاتب جمال خاشقجي أثار تدقيقا مكثفا، ولو أنه متأخر، لسجل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيغ، إن "اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد محمد بن سلمان وقادة المملكة الآخرين".

وتتعلق هذه الأسئلة بالأوضاع في اليمن، وحقوق الإنسان والحريات في السعودية.

الأسئلة:

لماذا يستمر التحالف بقيادة السعودية في شن هجمات في اليمن ويتلكأ في التحقيق فيها؟

السعودية تقود التحالف العسكري الذي بدأ عملياته في اليمن ضد جماعة الحوثيين المسلحة المسيطرة على جزء كبير من البلاد، في مارس/آذار 2015.

ارتكب هذا التحالف العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يبدو أنه جرائم حرب، ولم يجرِ تحقيقات هادفة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة.

لا يستوفي عمل "فريق تقييم الحوادث المشترك" باليمن، الذي أنشأه التحالف في عام 2016، المعايير الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية.

اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018، برّأ الفريق التحالفَ من ارتكاب مخالفات في معظم الضربات الجوية التي حُقّق فيها.

رغم أن الفريق المشترك أوصى في عدد قليل من الضربات بأن يقدم التحالف "المساعدة" أو أن يتخذ "الإجراءات المناسبة"، لم تسمع هيومن رايتس ووتش بأية خطوات ملموسة اتخذها التحالف لتنفيذ عملية تعويض أو محاسبة للأفراد على جرائم الحرب المحتملة.

لماذا احتجزت السعودية مدافعات بارزات عن حقوق المرأة ومتى ستفرج عنهن؟

في مايو/أيار الماضي وخلال استعداد السلطات السعودية لرفع الحظر عن قيادة النساء الذي كان مرتقبا في 24 يونيو/حزيران، أطلقت الحكومة حملة قمع منسقة واسعة النطاق ضد حركة حقوق المرأة.

السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 13 من نشطاء حقوق المرأة البارزين واتهمت العديد منهم بارتكاب جرائم خطيرة، بسبب نشاطهم السلمي.

وسائل الإعلام الموالية للحكومة شنت حملة ضدهم، واصفة إياهم بـ "الخونة".

ما زالت 9 نساء على الأقل محتجزات من دون تهم، رغم أن بعض التهم المتوقع توجيهها إليهن قد تؤدي إلى سجنهن حتى 20 سنة.

المحتجزات التسع هن: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وأمل الحربي.

الناشطة السعودية سمر بدوي (يسار) بعد تلقيها جائزة "نساء الشجاعة الدولية" للعام 2012 من هيلاري كلينتون

لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين في الخارج؟

قبل مقتل خاشقجي، كان سجل السلطات السعودية حافلا بعمليات استهداف المنشقين والناشطين خارج البلاد.

مؤخرا، وفقا لتقارير إعلامية صدرت في مارس/آذار، أوقف رجال الأمن لجين الهذلول، وهي ناشطة بارزة، في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تدرس، ونقلوها بسرعة إلى طائرة أعادتها إلى الرياض، كما أعاد رجال الأمن زوجها السابق، فهد البطيري، من الأردن في ظروف مماثلة.

"منظمة العفو الدولية" ونشطاء سعوديون في كندا والمملكة المتحدة يقولون إن السعودية استهدفتهم باستخدام برمجيات تجسس ضارة.

السلطات السعودية استخدمن نفوذها لإجبار النساء الهاربات من عائلاتهن على العودة إلى السعودية ضدّ إرادتهن. وشمل ذلك حالات تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع مثل حالة دينا علي، التي أُعيدت في أبريل/نيسان 2017 خلال الترانزيت من الفلبين.

لماذا احتجزت السعودية نحو 300 أمير ورجل أعمال ومسؤول العام الماضي في "ريتز كارلتون" من دون أي إجراءات قانونية؟

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، احتجزت السلطات السعودية 381 شخص بتهم تتعلق بمزاعم فساد، من بينهم أمراء بارزين ومسؤولين في مجال الأعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

السلطات احتجزت الكثيرين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض وطلبت، خارج إطار أي إجراء يمكّن المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب، أن يسلموا أموالهم مقابل حريتهم.

وفقا لبيان صادر عن الحكومة السعودية، رفض 56 شخصا فقط الدفع، وظلّوا محتجزين – وسيواجهون على الأرجح اتهامات جنائية.

في مارس/آذار الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات السعودية استخدمت "الإكراه وسوء المعاملة للاستيلاء على المليارات"، وأن "ما لا يقل عن 17 معتقلا كانوا بحاجة إلى علاج طبي لسوء المعاملة على يَد محتجِزيهم".

لماذا لا تزال المرأة بحاجة إلى إذن من ولي أمرها للحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد؟

على الرغم من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الأخيرة، لم تلغِ السعودية نظام ولاية الرجل.

بموجب هذا النظام، تمنع السياسات والممارسات الوزارية المرأة من الحصول على جواز سفر أو الزواج أو السفر أو الخروج من السجن من دون موافقة ولي أمر ذكر، عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

لا تفرض الحكومة عقوبات على الأشخاص أو المؤسسات، بما في ذلك أرباب العمل أو المستشفيات، إذا استمروا في طلب إذن ولي أمر المرأة للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية.

لماذا يقضي نشطاء مثل رائف بدوي، ووليد أبو الخير، ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟

السلطات السعودية توجه بانتظام اتهامات جنائية لنشطاء حقوق الإنسان، استنادا إلى ممارستهم السلمية لحرية التعبير، في انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

منذ عام 2014، حاكمت السلطات السعودية سلسلة من المنشقين لنشاطهم السلمي في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة قضايا الإرهاب السعودية، التي حكمت على بعضهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر.

السلطات قامت بمقاضاة جميع النشطاء المرتبطين بـ "الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية" تقريبا، وهي من أُولى المنظمات المدنية في البلاد التي دعت إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

لماذا تحتجز السعودية بعض المشتبه بهم جنائيا شهورا أو سنوات من دون تهمة ولا محاكمة؟

السعودية ظلت تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر، وتحتجز بعضهم لأكثر من عقد، من دون إحالتهم إلى المحاكم لخوض إجراءات جنائية.

في أبريل/نيسان الماضي، حللت "هيومن رايتس ووتش" بيانات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، وكشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص قيد التحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون إحالتهم إلى قاضٍ، و1875 منهم لأكثر من عام، و251 لأكثر من 3 سنوات.

لماذا يُعدّ انتقاد الملك سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "إرهابا" في السعودية؟

يتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لأعمال الإرهاب، وفي بعض الحالات، يعاقب عليها بالإعدام.

يشمل القانون عقوبات جنائية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتصوير الملك أو ولي العهد، بشكل مباشر أو غير مباشر، "بطريقة تسيئ إلى الدين أو العدالة"، ويجرّم مجموعة واسعة من الأفعال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست الأشدّ خطورة بموجب القانون الدولي؟

السعودية أعدمت أكثر من 650 شخصا منذ بداية عام 2014، 200 منهم لجرائم مخدرات غير عنيفة.

تتطلب المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه السعودية، من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام استخدامها فقط في "أشد الجرائم خطورة" وفي ظروف استثنائية.

في عام 2012، ذكر مكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أنه لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

في عام 2018، بدأت السلطات السعودية السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المنشقين في محاكمات لم تتضمّن تهما بالعنف، بما في ذلك تهم دعم الاحتجاجات والانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.

لماذا لا تسمح السعودية بالممارسة العامة لأي دين غير الإسلام وتميز بشدة ضد مجتمعها الشيعي؟