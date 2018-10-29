رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر: لا أصدق رغبة بوتفليقة بولاية خامسة

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) إنه "لا يستطيع تصديق رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة".
جاء ذلك في تعليق من مقري عبر صفحته بموقع "فيسبوك" على تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس أمس بأن بوتفليقة سيكون مرشحه في اقتراع 2019.
ولم يعلن بوتفليقة (81 عاما)، حتى الآن، موقفه من الدعوات لترشحه لولاية خامسة.
ماذا قال مقري؟
- لا أستطيع أن أصدق بأن الرئيس يريد عهدة (ولاية) خامسة لأنه أدرى من أي أحد بحالته الصحية، نسأل الله له الشفاء وأن يتلطف به.
- بكل تأكيد ثمة أناس يعيشون ورطة حقيقية لم يستطيعوا الاتفاق على البديل، يحاولون بيع الوهم. فليتركوا البلد يتحرر، من دون تقديم تفاصيل حول من يقصد بهؤلاء الأشخاص.
خلفية:
- الأمين العام للحزب الحاكم أعلن، أمس الأحد، جمال ولد عباس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 سنة) سيكون مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم من أجل الظفر بولاية خامسة.
- تعد هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها الحزب (يرأسه بوتفليقة شرفيا)، أن رئيس الجمهورية هو مرشحه للانتخابات، بعد أن كان يدعوه ويناشده سابقا دخول السباق من أجل الفوز بولاية خامسة.
- الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، تدخل عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.
- من المرجح أن تنظم انتخابات رئاسية بالجزائر في إبريل/ نيسان، أو مايو/ أيار 2019.
- سبق، أن أطلقت عدة أحزاب ومنظمات موالية دعوات لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقبلة.
- الدعوات صدرت من حزبي الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، والاتحاد العام للعمال، وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا (طرق صوفية)، وتنظيمات لطلاب الجامعات ومنتدى رؤساء المؤسسات وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال بالبلاد.
- في المقابل، تدعو أحزاب وشخصيات معارضة، بوتفليقة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، بسبب متاعبه الصحية.