رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر: لا أصدق رغبة بوتفليقة بولاية خامسة

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) إنه "لا يستطيع تصديق رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة".

جاء ذلك في تعليق من مقري عبر صفحته بموقع "فيسبوك" على تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس أمس بأن بوتفليقة سيكون مرشحه في اقتراع 2019.

ولم يعلن بوتفليقة (81 عاما)، حتى الآن، موقفه من الدعوات لترشحه لولاية خامسة.

ماذا قال مقري؟

لا أستطيع أن أصدق بأن الرئيس يريد عهدة (ولاية) خامسة لأنه أدرى من أي أحد بحالته الصحية، نسأل الله له الشفاء وأن يتلطف به.

بكل تأكيد ثمة أناس يعيشون ورطة حقيقية لم يستطيعوا الاتفاق على البديل، يحاولون بيع الوهم. فليتركوا البلد يتحرر، من دون تقديم تفاصيل حول من يقصد بهؤلاء الأشخاص.

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