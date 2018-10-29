خضر عدنان ينهي إضرابا عن الطعام والماء بعد صدور حكم بحقه

أصدرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، حكما بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية، بحق المعتقل الفلسطيني، خضر عدنان.

التفاصيل:

مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قالت إن المعتقل خضر عدنان علق إضرابا عن الطعام استمر 58 يوما بعد إصدار محكمة عسكرية اسرائيلية حكما بسجنه لمدة عام.

مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولص قال في بيان صحفي، إن محكمة "سالم" الإسرائيلية، شمالي الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة عام بحق "عدنان" وغرامة مالية قيمتها ألف شيكل (290 دولارا). والسجن (مع وقف التنفيذ) لمدة 18 شهرا يتم تنفيذه في حال تم اعتقاله ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة.

الحكم يبدأ من تاريخ اعتقال "عدنان"، يوم 11 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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