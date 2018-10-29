بعد نكسة انتخابية: ميركل تعلن تخليها عن منصب المستشارة

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الإثنين، أنها لا تعتزم الترشح مجددًا لمنصب المستشارية، عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية، في 2021.
ما الذي حدث؟
- ميركل أبلغت حزبها "حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي" أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية في العام 2021 وفق ما ذكر مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس.
- وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن دوائر من الحزب أن ميركل أعلنت خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب في برلين عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
- وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر في الحزب الديمقراطي، أن ميركل لا تعتزم الترشح مجددا لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية.
- حسب الوكالة، فإن ميركل قالت خلال اجتماعها مع هيئة رئاسة الحزب إنها لا تعتزم أيضا شغل أي مناصب في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على سبيل المثال.
- خطوة ميركل تأتي غداة خسارة قاسية لحزبها الديمقراطي المسيحي وشريكه الأساسي حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الانتخابات البرلمانية، بولايتي هسن، وبافاريا.
- ميركل ستحتفظ بمنصبها مستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021، ولن تترشح بعدها للمنصب، ولن تسعى لشغل أي منصب سياسي آخر.
تصريحات ميركل:
- حان الوقت للأحزاب الشعبية (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) "لتوضيح ما يخدم تضافر البلد، وما لا يخدمه".
- كنت أعتزم الإعلان هذه الخطوة خلال الاجتماع المغلق لرئاسة الحزب الذي سيُعقد، الأحد، المقبل على مدار يومين.
- لم أطلع الأمين العام للحزب، أنغريت كرامب كارنباور، على هذه القرار من قبل.
- ميركل وجهت انتقادات حادة للحكومة الحالية بوجه عام، وقالت: "الصورة التي تقدمها الحكومة غير مقبولة".
رحيل المرأة القوية
- تتولى ميركل (64 عاما) رئاسة الحزب منذ العام 2000 وتتولى منصب المستشارة منذ 2005.
- تسبب الإعلان في تراجع سعر اليورو لفترة وجيزة وارتفاع العوائد على السندات الحكومية الألمانية.
- من شأن التخلي عن رئاسة الحزب تقويض سلطات ميركل بدرجة أكبر والتي تضررت بالفعل هذا العام بانتكاستين انتخابيتين وفقدان حليف مقرب لدوره كزعيم لتكتلها البرلماني المحافظ.
- ميركل لعبت دورا مؤثرا على الساحة الأوربية منذ العام 2005 فساعدت في توجيه الاتحاد الأوربي وقت أزمة منطقة اليورو.
- ميركل فتحت أبواب ألمانيا أمام المهاجرين الفارين من الحروب في الشرق الأوسط في 2015 في خطوة لاتزال تسبب انقساما في الاتحاد الحاكم وألمانيا على حد سواء.
- قد يحد ضعف ميركل في الداخل من قدرتها على القيادة على مستوى الاتحاد الأوربي.
من يخلف ميركل؟
- من المتوقع اختيار خليفة لميركل خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل في مدينة هامبورغ.
- المستشارة الألمانية أكدت التقارير التي قالت إن وزير الصحة جينز سبان، والأمين العام لحزبها، أنغريت كرامب-كارنباور، سيتنافسان على منصب قيادة الحزب.
- سبان يعتبر أحد منتقدي ميركل، في حين ينظر إلى الأمين العام للحزب، على أنه مقرب نسبيًا من المستشارة، حسب أسوشييتد برس.
- ميركل أكدت أنها لن تحاول التأثير على المحادثات حول من سيخلفها لزعامة حزبها المحافظ.
خلفيات:
- التحالف المسيحي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات التي جرت في ولاية هيسن أمس، الأحد، مثلما حدث قبل أسابيع في انتخابات ولاية بافاريا.
- التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
- تتعالى الأصوات في الحزب المسيحي الديمقراطي باتخاذ إجراءات حيال قيادات الحزب على خلفية هذه الهزائم.
- الفائز الكبير في هذه الانتخابات حزب الخضر، حيث حصل على 19.8% من أصوات الناخبين بزيادة قدرها 8.7 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة.
- بفضل الارتفاع الكبير في نتيجة الخضر، فإنه من الممكن مواصلة الائتلاف الحاكم الحالي في هيسن، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والخضر.
- يمكن للحزب المسيحي الديمقراطي الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو يمكن للأخير تشكيل ائتلاف حاكم مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر.