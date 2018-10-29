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سياسة|ألمانيا

بعد نكسة انتخابية: ميركل تعلن تخليها عن منصب المستشارة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
29/10/2018

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الإثنين، أنها لا تعتزم الترشح مجددًا لمنصب المستشارية، عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية، في 2021.

ما الذي حدث؟
  • ميركل أبلغت حزبها "حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي" أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية في العام 2021 وفق ما ذكر مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس.
  • وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن دوائر من الحزب أن ميركل أعلنت خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب في برلين عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
  • وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر في الحزب الديمقراطي، أن ميركل لا تعتزم الترشح مجددا لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية.
  • حسب الوكالة، فإن ميركل قالت خلال اجتماعها مع هيئة رئاسة الحزب إنها لا تعتزم أيضا شغل أي مناصب في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على سبيل المثال.
  • خطوة ميركل تأتي غداة خسارة قاسية لحزبها الديمقراطي المسيحي وشريكه الأساسي حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الانتخابات البرلمانية، بولايتي هسن، وبافاريا.
  • ميركل ستحتفظ بمنصبها مستشارة لألمانيا لحين انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021، ولن تترشح بعدها للمنصب، ولن تسعى لشغل أي منصب سياسي آخر.
تصريحات ميركل:
  • حان الوقت للأحزاب الشعبية (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) "لتوضيح ما يخدم تضافر البلد، وما لا يخدمه".
  • كنت أعتزم الإعلان هذه الخطوة خلال الاجتماع المغلق لرئاسة الحزب الذي سيُعقد، الأحد، المقبل على مدار يومين.
  • لم أطلع الأمين العام للحزب، أنغريت كرامب كارنباور، على هذه القرار من قبل.
  • ميركل وجهت انتقادات حادة للحكومة الحالية بوجه عام، وقالت: "الصورة التي تقدمها الحكومة غير مقبولة".

 

ميركل خلال اجتماعها مع قادة قمة السبع في بروكسل

 

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  • تتولى ميركل (64 عاما) رئاسة الحزب منذ العام 2000 وتتولى منصب المستشارة منذ 2005.
  • تسبب الإعلان في تراجع سعر اليورو لفترة وجيزة وارتفاع العوائد على السندات الحكومية الألمانية.
  • من شأن التخلي عن رئاسة الحزب تقويض سلطات ميركل بدرجة أكبر والتي تضررت بالفعل هذا العام بانتكاستين انتخابيتين وفقدان حليف مقرب لدوره كزعيم لتكتلها البرلماني المحافظ.
  • ميركل لعبت دورا مؤثرا على الساحة الأوربية منذ العام 2005 فساعدت في توجيه الاتحاد الأوربي وقت أزمة منطقة اليورو.
  • ميركل فتحت أبواب ألمانيا أمام المهاجرين الفارين من الحروب في الشرق الأوسط في 2015 في خطوة لاتزال تسبب انقساما في الاتحاد الحاكم وألمانيا على حد سواء.
  • قد يحد ضعف ميركل في الداخل من قدرتها على القيادة على مستوى الاتحاد الأوربي.
من يخلف ميركل؟
  • من المتوقع اختيار خليفة لميركل خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع ديسمبر/ كانون أول المقبل في مدينة هامبورغ.
  • المستشارة الألمانية أكدت التقارير التي قالت إن وزير الصحة جينز سبان، والأمين العام لحزبها، أنغريت كرامب-كارنباور، سيتنافسان على منصب قيادة الحزب.
  • سبان يعتبر أحد منتقدي ميركل، في حين ينظر إلى الأمين العام للحزب، على أنه مقرب نسبيًا من المستشارة، حسب أسوشييتد برس.
  • ميركل أكدت أنها لن تحاول التأثير على المحادثات حول من سيخلفها لزعامة حزبها المحافظ.
خلفيات:
  • التحالف المسيحي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات التي جرت في ولاية هيسن أمس، الأحد، مثلما حدث قبل أسابيع في انتخابات ولاية بافاريا.
  • التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.       
  • تتعالى الأصوات في الحزب المسيحي الديمقراطي باتخاذ إجراءات حيال قيادات الحزب على خلفية هذه الهزائم.
  • الفائز الكبير في هذه الانتخابات حزب الخضر، حيث حصل على 19.8% من أصوات الناخبين بزيادة قدرها 8.7 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة.
  • بفضل الارتفاع الكبير في نتيجة الخضر، فإنه من الممكن مواصلة الائتلاف الحاكم الحالي في هيسن، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والخضر.
  • يمكن للحزب المسيحي الديمقراطي الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو يمكن للأخير تشكيل ائتلاف حاكم مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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