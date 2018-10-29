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النائب العام السعودي يصل إسطنبول لبحث قضية مقتل خاشقجي

النائب العام السعودي سعود المعجب - أرشيفية
النائب العام السعودي سعود المعجب - أرشيفية
29/10/2018

قالت وكالة الأناضول إن النائب العام السعودي وصل فجر الإثنين إلى إسطنبول في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الجاري.

التفاصيل:
  • قالت الوكالة إن النائب العام السعودي سعود المعجب وصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة.
  • من المقرر أن يلتقي المعجب خلال الساعات القادمة من اليوم الإثنين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، وأن يجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية.
أهمية الزيارة:
  • تأتي زيارة النائب العام السعودي وسط مطالبات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك للسعودية للرياض بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والشخص المسؤول عن الأمر بتنفيذ الجريمة.
  • الزيارة تأتي أيضا وسط جدل سعودي تركي بشأن مكان محاكمة الموقوفين في المملكة على ذمة القضية.
  • ممثلو الادعاء الأتراك أعدوا قبيل وصول المعجب طلبا لتسليم 18 مشتبها بهم ألقت السعودية القبض عليهم في إطار التحقيقات، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جميع المتورطين في مقتل خاشقجي سيحاكمون في المملكة.
خلفية:
  • بعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه شجار، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
  • لكن النيابة العامة السعودية عادت بعد التشكيك الواسع في هذه الرواية لتعلن أن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي بنية مسبقة.
  • كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك أدلة قوية على أن جريمة خاشقجي هي عملية مدبر لها وليست صدفة.
  • قالت تركيا إن فريقا أمنيا يضم 15 رجلا تقول تركيا إنهم وصلوا إليها قبل ساعات من مقتل خاشقجي ونفذوا الأمر.
  • شدد أردوغان على أن إلقاء التهمة على عناصر أمنية لا يقنع تركيا ولا الرأي العام العالمي.
المصدر : الأناضول
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