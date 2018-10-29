النائب العام السعودي يصل إسطنبول لبحث قضية مقتل خاشقجي

قالت وكالة الأناضول إن النائب العام السعودي وصل فجر الإثنين إلى إسطنبول في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الجاري.

التفاصيل:

قالت الوكالة إن النائب العام السعودي سعود المعجب وصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة.

من المقرر أن يلتقي المعجب خلال الساعات القادمة من اليوم الإثنين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، وأن يجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية.

أهمية الزيارة:

تأتي زيارة النائب العام السعودي وسط مطالبات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك للسعودية للرياض بالكشف عن مكان جثة خاشقجي والشخص المسؤول عن الأمر بتنفيذ الجريمة.

الزيارة تأتي أيضا وسط جدل سعودي تركي بشأن مكان محاكمة الموقوفين في المملكة على ذمة القضية.

ممثلو الادعاء الأتراك أعدوا قبيل وصول المعجب طلبا لتسليم 18 مشتبها بهم ألقت السعودية القبض عليهم في إطار التحقيقات، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جميع المتورطين في مقتل خاشقجي سيحاكمون في المملكة.

خلفية: