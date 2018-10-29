إدارة ترمب تمدد فترة انتظار طلبات الجنسية لأكثر من عامين

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مايكل بارس، الناطق الرسمي لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، فقد أوضح رد بأن القرار يأتي على خلفية ما وصفه بالارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في عدد الطلبات، حيث زاد عدد الطلبات بنسبة 8% ما بين عامي 2016 و2017.