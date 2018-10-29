إدارة ترمب تمدد فترة انتظار طلبات الجنسية لأكثر من عامين

مددت الإدارة الأمريكية فترة انتظار التعامل طلبات الحصول على الجنسية الأمريكية لأكثر من عامين.
التفاصيل:
- في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ينتظر المتقدمون للحصول على الجنسية الأمريكية عادةً نحو 10 أشهر للحصول على موافقة على ملفهم من قبل موظفي دائرة الهجرة.
- الآن يحتاج المتقدمون بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية في ولاية أتلانتا مثلاً إلى 22 شهراً، ونحو 26 شهراً في بعض أنحاء ولاية تكساس.
- أثار القرار انتقاد المدافعين عن حقوق والمهاجرين، الذين اعتبروا أن هذا التمديد يهدف إلى منع الناخبين المحتمل معارضتهم للرئيس ترمب من المشاركة في الانتخابات القادمة.
- نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مايكل بارس، الناطق الرسمي لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، فقد أوضح رد بأن القرار يأتي على خلفية ما وصفه بالارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في عدد الطلبات، حيث زاد عدد الطلبات بنسبة 8% ما بين عامي 2016 و2017.