أوغلو: النائب العام السعودي أقر بالنية المسبقة لقتل خاشقجي

التقى النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي يزور تركيا، بالمدعي العام لإسطنبول عرفان فيدان بالقصر العدلي في الولاية التركية، في إطار التحقيق بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الإثنين) بأن النائب العام السعودي اعترف بأن جريمة قتل خاشقجي كانت بنية مسبقة وتم التخطيط لها من قبل.

اجتماع "غير مُرضٍ":

قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي لـ"الجزيرة" إن اجتماعهم مع المدعي العام السعودي بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "لم يكن مرضيًا".

المصدر أضاف أن المدعي العام السعودي لم يقدم إفادات 18 متهمًا كما كان منتظرا، مشيرًا إلى أن المدعي العام لإسطنبول يجتمع بفريق التحقيق لتقييم لقائه بنظيره السعودي.

وكالة أنباء الأناضول الرسمية، قالت إن المعجب التقى فيدان في إطار التحقيقات المتواصلة عن قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي مطلع الشهر الجاري داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

اللقاء المغلق بين الجانبين استمر لمدة ساعة و15 دقيقة، غادر بعدها المعجب والفريق المرافق له مبنى القصر العدلي .

الأناضول ذكرت أن النائب العام السعودي سعود المعجب سيتفقد أيضًا القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قُتل خاشقجي قبل ما يقرب من أربعة أسابيع .

المعجب وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول بطائرة خاصة، فجر اليوم الإثنين في إطار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك وسط دعوات تركية ودولية للرياض بكشف مصير الجثة .

النائب العام السعودي "يعترف":

وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قال (الإثنين) إن النائب العام السعودي اعترف بأن جريمة قتل خاشقجي تم التخطيط لها من قبل.

أوغلو أدلى بهذا التصريح مع انتهاء الاجتماع بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي، وقال إن السعودية هي التي اقترحت زيارة نائبها العام إلى تركيا ودعا المملكة إلى انهاء التحقيقات قريبًا، قائلًا "نتمنى ألا تكون إضاعة للوقت".

الوزير التركي قال إن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية مقتل خاشقجي سيكون مفيدًا، مضيفًا أن التعاون يجب أن يستمر .

أوغلو أضاف أنه ينبغي أن تستكمل السعودية التحقيق في مقتل خاشقجي في أقرب وقت ممكن.

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