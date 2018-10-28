مسؤول إسرائيلي: سلطنة عمان قناة سرية للتفاوض مع إيران وسوريا

تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان الخميس، رجح مسؤول إسرائيلي أن يسعى نتنياهو لأن تصبح السلطنة قناة سرية للتواصل مع أعداء إسرائيل في المنطقة.

أبرز ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى:

نظراً لصورة سلطنة عُمان كوسيط نزيه لجميع دول المنطقة، فمن المحتمل أن تفتح هذه العلاقة مع نتنياهو المزيد من الأبواب لإسرائيل، مرجحا أن تصبح عُمان قناة سرية لإسرائيل، ليس فقط مع إيران بل أيضا مع سوريا.

سلطنة عُمان تحافظ على علاقات جيدة مع أعداء إسرائيل الآخرين، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

الزيارة تعد ثمرة أربعة أشهر من المفاوضات، مشيرا إلى أن سنوات عديدة من العلاقات السرية ربطت بين إسرائيل وسلطنة عمان والتي قادتها وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

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