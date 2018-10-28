مسؤول إسرائيلي: سلطنة عمان قناة سرية للتفاوض مع إيران وسوريا

تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان الخميس، رجح مسؤول إسرائيلي أن يسعى نتنياهو لأن تصبح السلطنة قناة سرية للتواصل مع أعداء إسرائيل في المنطقة.
أبرز ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى:
- نظراً لصورة سلطنة عُمان كوسيط نزيه لجميع دول المنطقة، فمن المحتمل أن تفتح هذه العلاقة مع نتنياهو المزيد من الأبواب لإسرائيل، مرجحا أن تصبح عُمان قناة سرية لإسرائيل، ليس فقط مع إيران بل أيضا مع سوريا.
- سلطنة عُمان تحافظ على علاقات جيدة مع أعداء إسرائيل الآخرين، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
- الزيارة تعد ثمرة أربعة أشهر من المفاوضات، مشيرا إلى أن سنوات عديدة من العلاقات السرية ربطت بين إسرائيل وسلطنة عمان والتي قادتها وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
خلفيات:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد إلى إسرائيل صباح الجمعة قادما من سلطنة عمان بعد زيارة للسلطنة استمرت عدة ساعات استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد في قصر الحكم في العاصمة مسقط.
- كانت وكالة الأنباء العمانية قد ذكرت (الجمعة) أن السلطان قابوس بن سعيد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة مسقط مساء الخميس.
- بحث الطرفان سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بث التلفزيون العماني مقاطع من زيارة نتنياهو للسلطنة.
- من ناحيته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو اصطحب معه خلال الزيارة كلا من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم، ورئيس ديوان رئيس الوزراء يوآف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.