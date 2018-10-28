ماتيس: التحقيق في مقتل خاشقجي سيضع في الاعتبار القرائن التركية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيـضع في الاعتبار القرائن التي جمعتها تركيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في براغ مع رئيس الوزراء التشيكي أن تلك القرائن ستخضع لأكثر من مراجعة.

أبرز تصريحات ماتيس