ماتيس: التحقيق في مقتل خاشقجي سيضع في الاعتبار القرائن التركية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيـضع في الاعتبار القرائن التي جمعتها تركيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في براغ مع رئيس الوزراء التشيكي أن تلك القرائن ستخضع لأكثر من مراجعة.
أبرز تصريحات ماتيس
- ماتيس: التحقيق في قضية خاشقجي سيأخذ بعين الاعتبار القرائن التي جمعتها تركيا.
- ماتيس: ستكون هناك أكثر من مراجعة للقرائن التي جمعتها تركيا في قضية خاشقجي.
- ماتيس: ترمب قال إننا سنصل للحقيقة فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي.
- طالبت وزير الخارجية السعودي بإجراء تحقيق كامل وشفاف في قضية مقتل خاشقجي.
- وزير الخارجية السعودي أكد لي أمس في البحرين أنهم بصدد إجراء تحقيق شامل في القضية.
- كان ماتيس قال إن الولايات المتحدة ستحافظ على مصالحها مع السعودية، لكنها في الوقت ذاته، ستتخذ إجراءات ضد الضالعين في مقتل خاشقجي.
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خلفيات:
- مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، أثار غضبًا عالمياً ودفع بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى أتون أزمة.
- الحادث سلط الضوء بشدة على علاقة الغرب بالرياض بعد الشكوك التي أذكاها تغير تفسيرات السعودية لرواية القتل داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
- بعد أسابيع من الإنكار، أعلنت السعودية بأن خاشقجي قتل في القنصلية، في الثاني من أكتوبر تشرين الجاري، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
- تلك الرواية قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت أن فريقا من 15 سعوديًا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
- النائب العام السعودي قال الخميس إن القتل كان متعمدًا، فيما تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.