سيناتور جمهوري: السعودية راعية للإرهاب

انتقد السيناتور الجمهوري راند بول السعودية بشدة، قائلا إنها راعية للإرهاب.
أبرز تصريحات السيناتور الجمهوري راند بول:
- قال في تجمع انتخابي بولاية مونتانا حضره نجل ترمب، إن الإرهاب موجود في العالم لأن السعوديين يمولونه.
- لم يعد بإمكان الولايات المتحدة غض الطرف عن سلوك السعودية السيء.
- بشأن الحرب في اليمن، قال بول إن السعودية متورطة في حرب يموت فيها عشرات الآلاف من المدنيين.
- السعودية متورطة كذلك في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
- الرياض تمول 20 ألف مدرسة دينية في باكستان تنشر الكراهية ضد المسيحيين واليهود والهندوس.
- إن إيقاف مبيعات السلاح للسعوديين سيجعلهم يستيقظون، فقواتهم الجوية ستتوقف عن العمل خلال شهرين أو ثلاثة إذا لم يحصلوا على قطع غيار.
- لقد فعلت السعودية الكثير من الأشياء السيئة، لقد أنفقت 100 مليار دولار على الإسلام الراديكالي.
عقوبات أمريكية:
- وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال السبت إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قوض استقرار الشرق الأوسط وإن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عن ذلك.
- ماتيس قال إن عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت تشتد الحاجة إليه.
- كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يريد معرفة حقيقة ما حدث على وجه الدقة.
خلفيات:
- أقرّت السعودية بعد صمت أكثر من أسبوعين، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.
- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بالكشف عن مصير جثة خاشقجي وتسليم المتمين للمحاكمة في تركيا.
- قوبل الحادث المروع بانتقادات واسعة من قبل دول غربية ومؤسسات أممية وحقوقية مطالبين بمحاسبة القتلة.