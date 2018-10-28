البث الحي
سياسة

سيناتور جمهوري: السعودية راعية للإرهاب

السيناتور الجمهوري راند بول
السيناتور الجمهوري راند بول
28/10/2018

انتقد السيناتور الجمهوري راند بول السعودية بشدة، قائلا إنها راعية للإرهاب.

أبرز تصريحات السيناتور الجمهوري راند بول:
  • قال في تجمع انتخابي بولاية مونتانا حضره نجل ترمب، إن الإرهاب موجود في العالم لأن السعوديين يمولونه.
  • لم يعد بإمكان الولايات المتحدة غض الطرف عن سلوك السعودية السيء.
  • بشأن الحرب في اليمن، قال بول إن السعودية متورطة في حرب يموت فيها عشرات الآلاف من المدنيين.
  • السعودية متورطة كذلك في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
  • الرياض تمول 20 ألف مدرسة دينية في باكستان تنشر الكراهية ضد المسيحيين واليهود والهندوس.
  • إن إيقاف مبيعات السلاح للسعوديين سيجعلهم يستيقظون، فقواتهم الجوية ستتوقف عن العمل خلال شهرين أو ثلاثة إذا لم يحصلوا على قطع غيار.
  • لقد فعلت السعودية الكثير من الأشياء السيئة، لقد أنفقت 100 مليار دولار على الإسلام الراديكالي.
عقوبات أمريكية:
  • وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال السبت إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قوض استقرار الشرق الأوسط وإن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عن ذلك.
  • ماتيس قال إن عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت تشتد الحاجة إليه.
  • كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يريد معرفة حقيقة ما حدث على وجه الدقة.
خلفيات:
  • أقرّت السعودية بعد صمت أكثر من أسبوعين، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.
  • طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بالكشف عن مصير جثة خاشقجي وتسليم المتمين للمحاكمة في تركيا.
  • قوبل الحادث المروع بانتقادات واسعة من قبل دول غربية ومؤسسات أممية وحقوقية مطالبين بمحاسبة القتلة.
المصدر : صحف أمريكية
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)