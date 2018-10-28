تفاصيل الهجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

اقتحم مسلح معبدا يهوديا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال أداء صلوات أمس وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصاب 6 آخرين، قبل إلقاء القبض عليه.

القصة

اقتحم روبرت باوزر(46 عاما) الكنيس اليهودي وهو يصيح "الموت لكل اليهود".

باورز نشر عبارات معادية لليهود على الإنترنت بما في ذلك يوم السبت. وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقاعسه عن منع "غزو" اليهود للولايات المتحدة.

كتب باورز على إحدى منصات التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها إن منظمة الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) "تحب جلب الغزاة إلينا وهي بذلك تقتل شعبنا. لا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح".

باورز نقل إلى مستشفى وحالته متوسطة بعد إصابته بطلقات نارية.

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز: الوزارة ستوجه اتهاما بارتكاب جريمة كراهية واتهامات أخرى لباورز.

وزير العدل الأمريكي: الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي): باورز كان يعمل بمفرده.

إف.بي.آي: باورز كان مسلحا ببندقية هجومية وثلاثة مسدسات ويعتقد أنه دخل المعبد وقتل المصلين وعندما هم بالمغادرة قابل ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي وتبادلا إطلاق النار.

ثلاثة رجال شرطة أصيبوا، واثنين من المصابين الستة في حالة حرجة.

حادث إطلاق النار أثار تحذيرات أمنية في دور العبادة بأنحاء البلاد.

تصريحات ترمب

غرد ترمب على حسابه على توتير قائلا إنه كان ممكنا الحيلولة دون سقوط قتلى لو كان هناك حارس مسلح في المبنى.

ترمب وصف الحادث بأنه عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض ودعا الأمريكيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.

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