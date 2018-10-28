تفاصيل الهجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

اقتحم مسلح معبدا يهوديا في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال أداء صلوات أمس وقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصاب 6 آخرين، قبل إلقاء القبض عليه.
القصة
- اقتحم روبرت باوزر(46 عاما) الكنيس اليهودي وهو يصيح "الموت لكل اليهود".
- باورز نشر عبارات معادية لليهود على الإنترنت بما في ذلك يوم السبت. وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقاعسه عن منع "غزو" اليهود للولايات المتحدة.
- كتب باورز على إحدى منصات التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها إن منظمة الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) "تحب جلب الغزاة إلينا وهي بذلك تقتل شعبنا. لا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح".
- باورز نقل إلى مستشفى وحالته متوسطة بعد إصابته بطلقات نارية.
- وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز: الوزارة ستوجه اتهاما بارتكاب جريمة كراهية واتهامات أخرى لباورز.
- وزير العدل الأمريكي: الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
- مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي): باورز كان يعمل بمفرده.
- إف.بي.آي: باورز كان مسلحا ببندقية هجومية وثلاثة مسدسات ويعتقد أنه دخل المعبد وقتل المصلين وعندما هم بالمغادرة قابل ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي وتبادلا إطلاق النار.
- ثلاثة رجال شرطة أصيبوا، واثنين من المصابين الستة في حالة حرجة.
- حادث إطلاق النار أثار تحذيرات أمنية في دور العبادة بأنحاء البلاد.
تصريحات ترمب
- غرد ترمب على حسابه على توتير قائلا إنه كان ممكنا الحيلولة دون سقوط قتلى لو كان هناك حارس مسلح في المبنى.
- ترمب وصف الحادث بأنه عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض ودعا الأمريكيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.
أبرز الهجمات على الكنائس في الولايات المتحدة
- يوليو/تموز 2008، فتح مسلح يدعى "جيم ديفيد أدكيسون" النار على "كنيسة الموحدين العالميين في تنيسي فالي" في ولاية تنيسي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
- 2012، هاجم مسلح يدعى "وادي مايكل بيدج" معبدا للسيخ في ولاية ويسكونسن، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين. وانتحر بيدج بإطلاق النار على نفسه عقب الهجوم.
- يونيو/تموز 2015، مسلح أبيض يدعى "ديلان روف" فتح النار على كنيسة لأمريكيين من أصول أفريقية في ولاية ساوث كارولينا ليودي بحياة 9 أشخاص.
- 2017، قال 26 شخصا في إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس، إثر إطلاق ديفين باتريك كيلي النار على كنيسة "فيرست بابيست تشيرش" في منطقة "سوذرلاند سبرينجس".
- أكتوبر/تشرين أول 2018، قتل جورجي بوش اثنين من الأمريكيين ذوي البشرة السمراء في هجوم على كنيسة بمنطقة لويزفيل بولاية كنتاكي.