تعديل وزاري بإيران قبل أيام من عقوبات أمريكية

وافق البرلمان الإيراني على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.

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شمل التعديل تعيين وزراء جدد للاقتصاد والمالية والصناعة والعمل والطرق.

وافق البرلمان على تعيين الأكاديمي فرهاد دج بسند وزيرا للاقتصاد والمالية.

تمت الموافقة على تولي محمد شريعتمداري منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية، وكان يشغل منصب وزير الصناعة.

كما وافق البرلمان على تعيين رضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.

تمت الموافقة على تعيين محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن.

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