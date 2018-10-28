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سياسة|إيران

تعديل وزاري بإيران قبل أيام من عقوبات أمريكية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
28/10/2018

وافق البرلمان الإيراني على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.

التفاصيل
  • شمل التعديل تعيين وزراء جدد للاقتصاد والمالية والصناعة والعمل والطرق.
  • وافق البرلمان على تعيين الأكاديمي فرهاد دج بسند وزيرا للاقتصاد والمالية.
  • تمت الموافقة على تولي محمد شريعتمداري منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية، وكان يشغل منصب وزير الصناعة.
  • كما وافق البرلمان على تعيين رضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.
  • تمت الموافقة على تعيين محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن.
خلفية
  • قدم وزير الصناعة والتعدين والتجارة ووزير الطرق وبناء المدن استقالتيهما الأسبوع الماضي، فيما حجب مجلس الشورى الإيراني الثقة عن وزيري الاقتصاد والعمل في أغسطس/ أب الماضي.
  • أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار مثيراً استياء حلفائه الأوربيين وروسيا والصين.
  • فرضت واشنطن في أغسطس/ أب عقوبات على قطاعي المعادن والسيارات وتجارة العملة الإيرانية.
  • من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاع النفط الإيراني والمصرف المركزي.
  • قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل تصويت البرلمان بالموافقة، إن الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران.
  • أضاف روحاني"لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون. قبل عام لم يكن أحد يصدّق أن تقف أوروبا مع إيران وضدّ أمريكا".
المصدر : وكالات
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