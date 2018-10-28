بالأسماء: محكمة مصرية تدرج 164 معارضا على قوائم "الإرهاب"

أدرجت محكمة مصرية، الأحد، 164 شخصا، بينهم قيادات بجماعات وأحزاب إسلامية، على قوائم "الإرهاب".
وجاء على رأس القائمة، "قيادات بالجماعة الإسلامية من بينهم طارق الزمر ومحمد الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، والقيادي الإسلامي مجدي حسين".
التفاصيل:
- الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قضت بإدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
- المحكمة قالت إن الأساس الدستوري لقانون "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
- المحكمة أشارت إلى أن قرار الإدراج يتم بناءً على "تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية".
- لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المدرجين على "قوائم الإرهاب".
- يتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
- وفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.