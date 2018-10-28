بالأسماء: محكمة مصرية تدرج 164 معارضا على قوائم "الإرهاب"

أدرجت محكمة مصرية، الأحد، 164 شخصا، بينهم قيادات بجماعات وأحزاب إسلامية، على قوائم "الإرهاب".

وجاء على رأس القائمة، "قيادات بالجماعة الإسلامية من بينهم طارق الزمر ومحمد الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، والقيادي الإسلامي مجدي حسين".

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