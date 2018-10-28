النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق بقتل خاشقجي
28/10/2018
يلتقي النائب العام السعودي مع نظيره التركي بإسطنبول، الأحد، في إطار تحقيق مستمر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما اتفق ماكرون وميركل على تبنى موقف أوربي موحد بشأن عقوبات على الرياض.
اجتماع في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن يوم الجمعة عن الاجتماع بين النائب العام السعودي ونظيره التركي المقرر اليوم، لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع.
أردوغان كرر دعوته للسعودية للكشف عن مكان جثة خاشقجي، وقال إن الرياض يجب أن تسلم الأشخاص الثمانية عشر المشبه فيهم بارتكاب بجريمة القتل حتى يمكن محاكمتهم في تركيا.
تركيا كثفت التحقيقات في القنصلية السعودية الأسبوع الماضي، حيث انتهى ممثلو النيابة العامة من استجواب 38 موظفا وأخذ عينات من بئر ونظام الصرف الصحي في حديقة القنصلية.
ألمانيا وفرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اتفقا السبت، على تبني بلديهما في المستقبل "موقفًا منسقًا على المستوى الأوربي" بشأن عقوبات محتملة على السعودية في قضية مقتل خاشقجي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الزعيمان قبل بدء قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، حسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.
البيان أضاف أن ماكرون وميركل أجريا حوارًا هادئا بشأن مسألة خاشقجي، ولفت إلى أن الجانبين لن يعلنا أي موقف في المستقبل قبل القيام بتنسيق مسبق على المستوى الأوربي.
ميركل جددت خلال اللقاء القول إن "المسألة المطروحة هي لمن نبيع السلاح ولأي نوع من الدول؟"، والجمعة قالت "طالبنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضًا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الحين لن نسلم أسلحة إلى السعودية".
ماكرون قال إن أي قرارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، يتعين اتخاذها على "المستوى الأوربي" و"غير محصورة بهذا القطاع أو ذاك" لضمان التنسيق، وقال ماكرون إنه أبلغ ابن سلمان بأن فرنسا وشركاءها ربما يتخذون إجراء ضد المسؤولين عن القتل.
الرئيس الفرنسي كان قد شدّد الجمعة على عدم وجود أي صلة أخلاقية بين مقتل خاشقجي في بداية هذا الشهر وشراء السعودية لأسلحة فرنسية الصنع، واصفًا الدعوة إلى وقف صادرات الأسلحة بأنها "ديماغوجية بحتة".
ماكرون أضاف إنّه إذا ما كانت هناك ضرورة لفرض عقوبات على السعودية "فيجب أن نفعل ذلك على جميع الأصعدة.
إسطنبول، استضافت السبت، قمة رباعية حول الأوضاع في سوريا جمعت رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وألمانيا أنغيلا ميركل.
إكرام الميت
صحفيون عرب في مدينة إسطنبول، طالبوا السعودية، بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.
عقب اختفاء خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، استمرت الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الصحفيون أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول للمطالبة بالكشف عن مصيره، وبعد إقرار المملكة في 20 الجاري بمقتله، توالت المطالبات بالكشف عن مصير جثمانه.
الصحفيون رأوا أنه من إكرام الميت في الإسلام تكفينه ودفنه، وأن السعودية التي تقوم بتطبيق شريعة الله، تعي جيدًا هذه الأهمية وقدسيتها.
خلفيات
مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، أثار غضبًا عالمياً ودفع بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى أتون أزمة.
الحادث سلط الضوء بشدة على علاقة الغرب بالرياض بعد الشكوك التي أذكاها تغير تفسيرات السعودية لرواية القتل داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
بعد أسابيع من الإنكار، أعلنت السعودية بأن خاشقجي قتل في القنصلية، في الثاني من أكتوبر تشرين الجاري، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
تلك الرواية قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت أن فريقا من 15 سعوديًا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
النائب العام السعودي قال الخميس أن القتل كان متعمدًا، فيما تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس أردوغان وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي عملية مدبر لها وليست صدفة، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالم".
السبت، دعا أردوغان السعودية إلى تسليم الموقوفين الـ18 في السعودية على خلفية الجريمة إذا لم تتمكن الرياض من إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إنهم سيمثلون للمحاكمة في المملكة وإن محاكمتهم ستستغرق وقتًا.