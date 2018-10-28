النائب العام السعودي في إسطنبول للتحقيق بقتل خاشقجي

يلتقي النائب العام السعودي مع نظيره التركي بإسطنبول، الأحد، في إطار تحقيق مستمر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما اتفق ماكرون وميركل على تبنى موقف أوربي موحد بشأن عقوبات على الرياض.

اجتماع في إسطنبول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أعلن يوم الجمعة عن الاجتماع بين النائب العام السعودي ونظيره التركي المقرر اليوم، لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع.

أردوغان كرر دعوته للسعودية للكشف عن مكان جثة خاشقجي، وقال إن الرياض يجب أن تسلم الأشخاص الثمانية عشر المشبه فيهم بارتكاب بجريمة القتل حتى يمكن محاكمتهم في تركيا.

تركيا كثفت التحقيقات في القنصلية السعودية الأسبوع الماضي، حيث انتهى ممثلو النيابة العامة من استجواب 38 موظفا وأخذ عينات من بئر ونظام الصرف الصحي في حديقة القنصلية.

زعماء فرنسا وتركيا وألمانيا وروسيا عقب قمة إسطنبول (رويترز)

ألمانيا وفرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اتفقا السبت، على تبني بلديهما في المستقبل "موقفًا منسقًا على المستوى الأوربي" بشأن عقوبات محتملة على السعودية في قضية مقتل خاشقجي .

جاء ذلك خلال لقاء عقده الزعيمان قبل بدء قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، حسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان .

البيان أضاف أن ماكرون وميركل أجريا حوارًا هادئا بشأن مسألة خاشقجي، ولفت إلى أن الجانبين لن يعلنا أي موقف في المستقبل قبل القيام بتنسيق مسبق على المستوى الأوربي.

ميركل جددت خلال اللقاء القول إن "المسألة المطروحة هي لمن نبيع السلاح ولأي نوع من الدول؟"، والجمعة قالت "طالبنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضًا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الحين لن نسلم أسلحة إلى السعودية".

ماكرون قال إن أي قرارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، يتعين اتخاذها على "المستوى الأوربي" و"غير محصورة بهذا القطاع أو ذاك " لضمان التنسيق، وقال ماكرون إنه أبلغ ابن سلمان بأن فرنسا وشركاءها ربما يتخذون إجراء ضد المسؤولين عن القتل .

لضمان التنسيق، وقال ماكرون إنه أبلغ ابن سلمان بأن فرنسا وشركاءها ربما يتخذون إجراء ضد المسؤولين عن القتل الرئيس الفرنسي كان قد شدّد الجمعة على عدم وجود أي صلة أخلاقية بين مقتل خاشقجي في بداية هذا الشهر وشراء السعودية لأسلحة فرنسية الصنع، واصفًا الدعوة إلى وقف صادرات الأسلحة بأنها "ديماغوجية بحتة".

ماكرون أضاف إنّه إذا ما كانت هناك ضرورة لفرض عقوبات على السعودية "فيجب أن نفعل ذلك على جميع الأصعدة.

إسطنبول، استضافت السبت، قمة رباعية حول الأوضاع في سوريا جمعت رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وألمانيا أنغيلا ميركل.

القنصلية السعودية في إسطنبول حيث قتل جمال خاشقجي (رويترز)

إكرام الميت

صحفيون عرب في مدينة إسطنبول، طالبوا السعودية، بالكشف عن مصير جثة خاشقجي .

عقب اختفاء خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، استمرت الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الصحفيون أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول للمطالبة بالكشف عن مصيره، وبعد إقرار المملكة في 20 الجاري بمقتله، توالت المطالبات بالكشف عن مصير جثمانه .

الصحفيون رأوا أنه من إكرام الميت في الإسلام تكفينه ودفنه، وأن السعودية التي تقوم بتطبيق شريعة الله، تعي جيدًا هذه الأهمية وقدسيتها.

خلفيات