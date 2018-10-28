التشريعي الفلسطيني: انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير شرعي

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن "انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غير شرعي وكل ما يصدر عنه من قرارات كأن لم تكن".

جاءت تصريحات بحر خلال مؤتمر صحفي لعدد من أعضاء المجلس التشريعي في غزة وقبل ساعات من بدء دورة اجتماعات المجلس في مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط مقاطعة من عدة فصائل فلسطينية.

أهم تصريحات بحر:

تم تشكيل المجلس بطريقة غير قانونية ومخالفة لاتفاقيات المصالحة.

تم تشكيل المجلس بطريقة انفرادية وبعيدا عن التمثيل الحقيقي والمتكافئ لقوى وشرائح المجتمع.

ليس من مهام المجلس المركزي الانفصالي أن يحل المجلس التشريعي الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية وشفافة من قبل الشعب الفلسطيني.

المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني.

الانتخابات هي طريق الشرعية الوطنية.

لابد من إعادة الاعـتبار للشراكة الوطنية التي تستند على مواجهة الاحتلال والانتخابات الشرعية.

مواجهة صفقة القرن يتطلب عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة.

نواجه مخططا لتصفية القضية الفلسطينية يتطلب وحدة الصف الوطني.

مواجهة صفقة القرن يتطلب رفع العقوبات عن قطاع غزة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم ملاحقة المقاومين في الضفة.

مقاطعة من الفصائل:

أعلنت عدة فصائل فلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمها:

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

المبادرة الوطنية الفلسطينية

أسباب المقاطعة: