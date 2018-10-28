الأسير الفلسطيني خضر عدنان يقرر الامتناع عن شرب الماء

قرر الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال خضر عدنان الامتناع عن شرب الماء في ظل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله من دون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

نقل القرار هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونشرت بيان أبرز ما فيه:

الأسير خضر عدنان (40 عاما) قرر تصعيد إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال بالامتناع عن شرب الماء اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله.

الإضراب المتواصل منذ 57 يوما هو الإضراب الثالث للأسير عدنان، بعد عام 2012 الذي خاض فيه الأسير عدنان إضراباً استمر لمدة 66 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وكذلك عام 2015 والذي استمر لمدة 54 يوما.

الاحتلال اعتقل عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الحادي عشر من ديسمبر كانون الأول الماضي.

نادي الأسير الفلسطيني: ستُعقد جلسة للأسير عدنان في المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم يوم غد الإثنين.

نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال توجه لعدنان عدة تهم تتمثل بعضوية تنظيم محظور وتقديم خدمات وتخطيط.

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