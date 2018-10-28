إيران تبدأ بيع النفط لشركات خاصة لمواجهة العقوبات الأمريكية

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي يبدأ سريانها في الرابع من ن

التفاصيل:

العقوبات الأمريكية تهدف إلى وقف صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام، وتسيطر الدولة في إيران على تجارة النفط الخام.

مسؤولون قالوا إنه لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في وقت سابق شراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية.

موقع شانا قال إن من بين مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.

قالت إيران في يوليو تموز إنها ستبدأ في بيع النفط للشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير النفط وإنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني.

الموقع قال إن مبيعات النفط الخام اليوم الأحد جرت بزيادة قدرها 35 ألف برميل دون أن تذكر أسماء المشترين.

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