إيران تبدأ بيع النفط لشركات خاصة لمواجهة العقوبات الأمريكية

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي يبدأ سريانها في الرابع من ن
التفاصيل:
- العقوبات الأمريكية تهدف إلى وقف صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام، وتسيطر الدولة في إيران على تجارة النفط الخام.
- مسؤولون قالوا إنه لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في وقت سابق شراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية.
- موقع شانا قال إن من بين مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.
- قالت إيران في يوليو تموز إنها ستبدأ في بيع النفط للشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير النفط وإنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني.
- الموقع قال إن مبيعات النفط الخام اليوم الأحد جرت بزيادة قدرها 35 ألف برميل دون أن تذكر أسماء المشترين.
خلفيات:
- طبقت واشنطن عقوبات على قطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات بإيران في أغسطس آب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي كان يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
- هذه العقوبات تحظر أي تعاملات مع إيران بالدولار وتجارة المعادن النفيسة والألمنيوم والصلب والفحم وطائرات الركاب. كما تمنع أي واردات إلى الولايات المتحدة من المواد الغذائية والسجاد الإيراني.
- تسري الدفعة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني تستهدف قطاعي النفط والغاز والمصرف المركزي، وتسعى واشنطن بحلول هذا التاريخ إلى وقف صادرات النفط الإيرانية من خلال الضغط على الدول المستوردة لها في آسيا وأوروبا خاصة.
- أعادت واشنطن العمل بالعقوبات على إيران كنتيجة لانسحابها من اتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى المبرم قبل ثلاث سنوات.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه تحذيرا شديد اللهجة للأطراف التي لن تلتزم بالعقوبات التي فرضتها بلاده على طهران قائلا إن واشنطن لن تتعامل اقتصاديا مع كل من يتعامل اقتصاديا مع إيران.