11 قتيلا في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا

ارتفعت حصيلة قتلى إطلاق النار قرب معبد يهودي، السبت، في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى 11 شخصا، بحسب وكالة رويترز.
من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "تغريدة" له عبر "تويتر" إن ما يحدث بسبب الكراهية في الولايات المتحدة وفي العالم أمر فظيع، مضيفاً أن ما حدث يؤكد الحاجة إلى وجود حماية للمعابد اليهودية ونشر أفراد حراسة في داخلها.
وأعرب ترمب عن رغبته في تشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام لمن يقومون بمثل هذه الأعمال.
ما الذي حدث؟
- قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية، نقلت عن متحدث أمني، أن إطلاق النار قرب كنيس "شجرة الحياة" بحي سكويريل هيل شرق المدينة تسبب بمقتل عدد من الأشخاص، وإن هناك عددا من الجرحى لم تتضح على الفور مدى خطورة إصاباتهم.
- المتحدث باسم شرطة "بيتسبيرغ" كريس توغنري، أشار إلى أن "المشتبه به أصبح رهن الاحتجاز وأنه من سكان المدينة واسمه روب باورز، وأن 3 من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص"، كما أكد وجود إصابات متعددة، إلا أنه لم يكشف عددهم بالضبط.
- القناة قالت إن المهاجم كان يصرخ "الموت لكل اليهود" أثناء دخول مبنى المعبد، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين.
- محطات تلفزيونية محلية أظهرت أن الشرطة في مدينة "بيتسبرغ" طوقت الكنيس، وطلبت من سكان المنطقة البقاء داخل منازلهم، في حين تبادل عناصرها إطلاق النار مع رجل مسلح.
- لاحقا، أعلنت الشرطة أنه تم اعتقال مطلق النار، وقال متحدث باسمها لوسائل الإعلام الأمريكية في مكان الحادث "إن المشتبه فيه بإطلاق النار اعتقل، لدينا العديد من الضحايا داخل الكنيس، وهناك ثلاثة ضباط شرطة أصيبوا".
- شرطة المدينة كانت قد كتبت "تغريدة" على "تويتر" جاء فيها "هناك شخص يطلق النار في جادتي ويلكينز وشادي، تجنبوا هذا الحي".
- وسائل إعلام أمريكية أفادت أن مطلق النار داخل معبد "بيتسبرغ" كان دائما يهاجم اليهود على وسائل التواصل الاجتماعي.