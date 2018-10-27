11 قتيلا في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا

ارتفعت حصيلة قتلى إطلاق النار قرب معبد يهودي، السبت، في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى 11 شخصا، بحسب وكالة رويترز.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "تغريدة" له عبر "تويتر" إن ما يحدث بسبب الكراهية في الولايات المتحدة وفي العالم أمر فظيع، مضيفاً أن ما حدث يؤكد الحاجة إلى وجود حماية للمعابد اليهودية ونشر أفراد حراسة في داخلها.

وأعرب ترمب عن رغبته في تشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام لمن يقومون بمثل هذه الأعمال.

ما الذي حدث؟