قمة إسطنبول الرباعية تدعم الحل السياسي في سوريا

أكد قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في ختام قمة رباعية على دعم الحل السياسي في سوريا ووقف إطلاق نار دائم في إدلب.
شارك في القمة، التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
بيان القمة:
- القادة أكدوا في إعلان إسطنبول تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد.
- أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معا "ضد الإرهاب".
- دعا القادة إلى تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام.
- القادة تعهدوا بـالعمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في سوريا.
- قادة الدول الأربع أكدوا رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر في العالم.
- القمة الرباعية شددت على الحاجة لتهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا لعودة النازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية بشكل أمن وطوعي، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية الانسانية بما في ذلك الماء والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية.
أبرز تصريحات القادة في القمة:
- أردوغان: قمة إسطنبول تشدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب.
- أردوغان: يتعين تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري في أسرع وقت ممكن.
- أردوغان: الزعماء الأربعة ناقشوا عودة اللاجئين إلى سوريا واتفقوا على ضرورة أن تكون العودة طوعية.
- أردوغان: أدعو الدول الأخرى إلى زيادة دعمها للاجئين السوريين.
- أردوغان: سأطلع إيران على الخطوات التي سنتخذها بشأن سوريا.
- أردوغان: مصير الأسد يقرره السوريون "في الداخل والخارج".
- بوتين: لجنة صياغة الدستور السوري يجب أن تبدأ عملها.
- بوتين: موسكو ستشارك بشكل فاعل في هذا العمل.
- بوتين: آمل أن تنتهي تركيا من إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية في وقت قريب.
- بوتين: تم إبلاغ النظراء الأوربيين بشأن تنفيذ اتفاق إدلب.
- ميركل: يتعين البدء في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات في سوريا يشارك فيها جميع السوريين بما في ذلك المقيمون في الخارج.
- ميركل: لن نتهاون مع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
- ميركل: حل الأزمة السورية لا يمكن ببساطة أن يكون عسكريا لكن يجب أن يكون سياسيا تحت رعاية الأمم المتحدة.
- ماكرون: سنكون يقظين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار المتفق عليه في سوريا.
- ماكرون: نعتمد على روسيا لممارسة ضغط واضح جدا على النظام الذي يدين لها ببقائه لضمان وقف لإطلاق النار يكون مستقرا ودائما في إدلب.