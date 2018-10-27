قمة إسطنبول الرباعية تدعم الحل السياسي في سوريا

أكد قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في ختام قمة رباعية على دعم الحل السياسي في سوريا ووقف إطلاق نار دائم في إدلب.

شارك في القمة، التي انعقدت في مدينة إسطنبول التركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

بيان القمة:

القادة أكدوا في إعلان إسطنبول تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد.

أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معا "ضد الإرهاب " .

. دعا القادة إلى تأسيس لجنة في جنيف لصياغة دستور سوريا بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة على أن تلتئم اللجنة خلال وقت قريب قبل نهاية العام.

القادة تعهدوا بـالعمل معا لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار في سوريا.

قادة الدول الأربع أكدوا رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر في العالم.

القمة الرباعية شددت على الحاجة لتهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا لعودة النازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية بشكل أمن وطوعي، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية الانسانية بما في ذلك الماء والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية.

أبرز تصريحات القادة في القمة: